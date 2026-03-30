Jannik Sinner commuove Gerry Armstrong: brividi a Miami

Dopo il trionfo a Miami, un discorso emozionante, quello di Jannik Sinner sul campo centrale. Un discorso che ha commosso Gerry Armstrong. Nel momento delle celebrazioni, il ragazzo di San Candido infatti ha scelto di guardare oltre la vittoria, ringraziando in modo elegante chi, a suo giudizio, si meritava un pensiero: dall’avversario al direttore del torneo James Blake, fino al pubblico e a chi lavora dietro le quinte. Poi, a sorpresa, ha rivolto parole speciali proprio ad Armstrong, un simbolo in carne e ossa del circuito, storico supervisor dell’Atp Tour, ormai prossimo al ritiro.

Sinner ha voluto condividere con lui un frammento della serata, riconoscendone il ruolo e l’impegno: "È anche il tuo giorno Gerry. So che lavori tantissimo, molto più di me. Io non ero nemmeno nato quando tu hai iniziato a lavorare!". Una battuta che ha strappato un sorriso, che ha emozionato. Soprattutto Armstrong.