Jannik Sinner commuove Gerry Armstrong: brividi a Miami

Dopo il trionfo a Miami, un discorso emozionante, quello di Jannik Sinner sul campo centrale. Un discorso che ha commosso Gerry Armstrong. Nel momento delle celebrazioni, il ragazzo di San Candido infatti ha scelto di guardare oltre la vittoria, ringraziando in modo elegante chi, a suo giudizio, si meritava un pensiero: dall’avversario al direttore del torneo James Blake, fino al pubblico e a chi lavora dietro le quinte. Poi, a sorpresa, ha rivolto parole speciali proprio ad Armstrong, un simbolo in carne e ossa del circuito, storico supervisor dell’Atp Tour, ormai prossimo al ritiro.
Sinner ha voluto condividere con lui un frammento della serata, riconoscendone il ruolo e l’impegno: "È anche il tuo giorno Gerry. So che lavori tantissimo, molto più di me. Io non ero nemmeno nato quando tu hai iniziato a lavorare!". Una battuta che ha strappato un sorriso, che ha emozionato. Soprattutto Armstrong.
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L’omaggio è proseguito con toni sinceri e profondi: "Ma è bellissimo vedere la passione che ci metti nel cercare di rendere tutti noi il più felici possibile. So che la tua situazione non è mai stata facile, quindi grazie davvero. Ti auguro solo il meglio per il futuro". Parole accolte da un lungo applauso.
Per Armstrong, protagonista silenzioso di tante pagine di tennis, è stato un congedo speciale. Le parole del fenomeno azzurro, infatti, lo hanno commosso: gli occhi carichi di lacrime. Nel corso degli anni Armstrong ha gestito momenti complessi con equilibrio e discrezione, guadagnandosi il rispetto dei giocatori anche per la sua disponibilità nei gesti più semplici. E le parole di Jannik Sinner stanno lì a dimostrarlo.