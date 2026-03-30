Jannik Sinner, scherzo in spogliatoio: l'agguato di Vagnozzi e Cahill

Dopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Miami e ha realizzato il 'Sunshine double'. In finale l'azzurro ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka. Il punteggio finale è stato 6-4 6-4 in un'ora e 33 minuti di gioco. Il match è stato a lungo interrotto a causa della pioggia.

"Le finali sono sempre difficili. Ho cercato di restare solido, il campo era difficile a causa della pioggia. È incredibile aver realizzato questo 'swing' in nord America ed è incredibile aver realizzato questo record (riferendosi al fatto di essere il primo a vincere il 'double sunshine' senza aver perso nemmeno un set, ndr). Sono molto contento e ora sono felice di tornare a casa, ha detto Sinner dopo la vittoria al torneo Atp 1000 di Miami, che fa il bis con il successo di poche settimane fa ad Indian Wells per quello che è conosciuto come il 'double sunshine'. È l'ottava volta che un giocatore riesce nell'impresa, l'ultimo è stato Roger Federer nel 2017.