Jannik Sinner fa sbottare Cobolli in allenamento: "Tacci sua..."

Flavio Cobolli è partito con il piede giusto sabato agli Internazionali d’Italia, superando il francese Térence Atmane con il punteggio di 7-6, 6-3, conquistando così il terzo turno del torneo di Roma. Oggi, lunedì 11 maggio, la sfida alle 19 contro l’argentino Thiago Augustín Tirante, per vedere se il romano riuscirà ad accedere al turno successivo.

Quel che è certo è che sta avendo un ottimo momento di forma, considerando la finale raggiunta a Monaco e il buon torneo di Madrid. Alla vigilia della sfida contro Atmane, però, Cobolli ha avuto un partner d’eccezione in allenamento: Jannik Sinner. Un test intenso, come lui stesso ha raccontato con il consueto sorriso ai microfoni di Sky Sport. "Tacci sua — ha commentato scherzando —. ho dovuto fare un massaggio di nuovo dopo l’allenamento".

Dietro la battuta c’è tutta la stima per il numero uno del mondo, capace di spingere chiunque al massimo delle proprie possibilità: ”Ci porta sempre al limite, ci porta sempre a trovare cose nuove per rendere al meglio e questo è motivante. Giocare con lui prima del torneo per me significa tanto perché mi dà quell’energia e quell’intensità che nessuno ha. E per questo magari anche oggi è andata così bene”.

La vittoria, però, ha avuto anche un significato speciale. A fine partita Cobolli ha voluto ricordare Mattia, giovane tennista del Circolo Parioli scomparso nei giorni scorsi. Con grande emozione ha spiegato: "Quando si parla di bambini e persone adulte io sono molto sensibile — ha concluso — Mi ero promesso di dedicare la prima vittoria a Roma a Mattia, ma anche a tutti i ragazzi del Parioli”.