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Jannik Sinner, Paolo Bertolucci sbotta: "Spero vi entri in testa". In conferenza stampa...

di Lorenzo Pastugliavenerdì 10 aprile 2026
Jannik Sinner, Paolo Bertolucci sbotta: "Spero vi entri in testa". In conferenza stampa...

2' di lettura

"Spero che questa dichiarazione di Sinner entri nella testa di coloro che si ostinano a fare calcoli totalmente inutili”. Così ha commentato su X Paolo Bertolucci, ex tennista e opinionista di Sky Sport Tennis, accendendo il dibattito dopo la vittoria sofferta di Jannik Sinner su Thomas Machac agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Dopo la vittoria, in conferenza stampa, l’altoatesino ha spiegato con chiarezza il suo approccio, allontanando i ragionamenti legati alla classifica: "Io non rincorro il numero 1, altrimenti giocherei anche la prossima settimana e farei tutto e di più — ha detto — Questo torneo lo gioco solo perché è casa. E perché l'allenamento migliore è la partita. È buono avere un feedback subito sulla terra. Dopo questo torneo potrò lavorare, ma sia io che Alcaraz giochiamo per titoli e la classifica in sé è secondaria in questo momento”.

Parole riprese dallo stesso Bertolucci sulla piattaforma social, rilanciandola e sottolineando come spesso il dibattito sul ranking finisca per diventare secondario rispetto al rendimento in campo. Un messaggio a chi non perde occasione per lanciare una critica o un’osservazione verso lo stesso Sinner, che non se ne cura e intanto prosegue il suo percorso a Montecarlo, in attesa di affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime. 

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Nella giornata di giovedì, intanto, ha superato Machac con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3 dopo oltre due ore di battaglia. Un match in cui, dopo un primo set dominato, Sinner ha dovuto fare i conti con il ritorno dell’avversario, cedendo il secondo parziale al tie-break e interrompendo così la sua incredibile striscia di 37 set consecutivi vinti nei Masters 1000. Nonostante il passaggio a vuoto, il numero due del mondo ha ritrovato lucidità nel momento decisivo, chiudendo il match nel terzo set.

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