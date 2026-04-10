Simone Vagnozzi irrompe in diretta: "I segreti di Sinner". Bertolucci e Pero spiazzati

Interrompere la telecronaca del match tra Auger-Aliassime e Cilic, mercoledì, per spiegare i segreti del tennista che allena, e che da un paio di anni oramai fa sognare l’Italia. Simone Vagnozzi lo ha fatto intervenendo ai microfoni di Sky Sport, sedendosi accanto ai commentatori, Elena Pero e Paolo Bertolucci, e regalando oltre venti minuti di racconto sul mondo di Jannik. Tra i temi più interessanti, c’è quello delle variazioni di gioco, in particolare la smorzata: “Sta capendo meglio il momento in cui farla e dove farla — ha spiegato l’allenatore dell’altoatesino — Ora comincia a giocarla anche di rovescio. È un colpo in cui può migliorare ancora”. E aggiunge: “Non c’è nessuno con la bacchetta magica, ci vuole tempo per cambiare. Jannik è in continua evoluzione, ed è questo il segreto dei campioni”.

Una parola è andata sull’allenamento con Moïse Kouamé, 17enne tennista francese: “Un bel giovane, un buon prospetto — ha detto il marchigiano — In allenamento gioca meglio che in partita, però è un bravo ragazzo e si allena bene, sicuramente sarà uno da tenere d’occhio”. Poi il passaggio alla terra battuta, superficie meno naturale per Sinner: “Sicuramente la sua esperienza sulla terra è migliore rispetto a due anni fa. Noi cerchiamo sempre di andare con calma i primi giorni, sentire gli appoggi, le scivolate. Andiamo progressivamente”.