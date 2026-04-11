Per Jannik Sinner solo super-star: chi fa capolino nel suo box

Sfilano celebrità nel box di Jannik Sinner al torneo di Montecarlo, terra d'elezione per ogni tipo di celebrità. E così ecco che dopo Usain Bolt fa capolino George Russell. Il pilota della Mercedes è stato più volte ripreso dalle telecamere del Principato mentre assisteva all’incontro tra l’azzurro e Félix Auger-Aliassime, approfittando di una pausa nel calendario della Formula 1. Appassionato di tennis e presenza non rara nei tornei più prestigiosi del circuito, Russell non ha voluto far mancare il proprio sostegno a Sinner in un match delicato.

Arrivato insieme alla compagna, la broker finanziaria Carmen Montero Mundt, il britannico ha attirato l’attenzione anche per lo stile: un look casual ma curato, declinato nelle tonalità del bianco e del beige, completato da occhiali da sole marroni. Nonostante il tentativo di discrezione, la sua presenza non è passata inosservata, anche per la compagnia nel parterre, dove sedevano tra gli altri Paolo Di Canio, il padre di Sinner e Laila Hasanovic.