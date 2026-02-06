Milano-Cortina, Mattarella alla cerimonia in tram: chi c'è come autista, sorpresa svelata

Svelata la sorpresa del Quirinale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a San Siro a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi. Alle 20, sul maxischermo dello stadio si vedrà – in un video registrato lunedì 2 febbraio - il presidente della Repubblica all’interno del tram, in compagnia di altre persone: alla guida l'ex campione di MotoGp. Quindi il Capo dello Stato farà il suo ingresso allo stadio, dove alla fine della cerimonia dichiarerà aperti i Giochi invernali.
Un ingresso sobrio quello del presidente della Repubblica, che siede su un mezzo pubblico simbolo di Milano, circondato da gente comune e da alcuni atleti delle Olimpiadi. È così che il capo dello Stato decide di accompagnare l'Italia e tutto il mondo verso l'inizio di questa nuova avventura olimpica. Prima della cerimonia, invece, Mattarella accoglie a Palazzo reale a Milano i capi di Stato e di governo presenti al ricevimento offerto in occasione dell'apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Insieme a lui la figlia Laura e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Intanto, la cerimonia - con un cast di oltre 1.300 persone, tra professionisti e volontari, provenienti da 27 Paesi diversi, affiancati da più di 950 operatori tra staff e forza lavoro - si preannuncia come uno degli appuntamenti più imponenti nella storia dei Giochi. Lo show durerà oltre due ore. Si calcola che saranno più di due miliardi gli spettatori collegati in diretta da tutto il mondo. Sono 2900, invece, gli atleti che sfileranno, una parte a Cortina e una anche a Livigno.