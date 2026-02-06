Milano-Cortina, Mattarella alla cerimonia in tram: chi c'è come autista, sorpresa svelata

Svelata la sorpresa del Quirinale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a San Siro a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi. Alle 20, sul maxischermo dello stadio si vedrà – in un video registrato lunedì 2 febbraio - il presidente della Repubblica all’interno del tram, in compagnia di altre persone: alla guida l'ex campione di MotoGp. Quindi il Capo dello Stato farà il suo ingresso allo stadio, dove alla fine della cerimonia dichiarerà aperti i Giochi invernali.

Un ingresso sobrio quello del presidente della Repubblica, che siede su un mezzo pubblico simbolo di Milano, circondato da gente comune e da alcuni atleti delle Olimpiadi. È così che il capo dello Stato decide di accompagnare l'Italia e tutto il mondo verso l'inizio di questa nuova avventura olimpica. Prima della cerimonia, invece, Mattarella accoglie a Palazzo reale a Milano i capi di Stato e di governo presenti al ricevimento offerto in occasione dell'apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Insieme a lui la figlia Laura e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.