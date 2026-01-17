Valentino Rossi contro papà e la compagna: "Il suo vero timore", voci pesantissime

"Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza. Ho perso il mio papà": è straziante la versione di Valentino Rossi sulla faida familiare e legale che lo vede in guerra con la compagna di suo padre Graziano Rossi. Nel 2024 Vale ha ottenuto la nomina ad amministratore di sostegno del papà, considerato "psicologicamente fragile". Nei mesi successi Rossi avrebbe scoperto prelievi dal conto corrente del padre di oltre 170mila euro da parte della compagna. Nel 2025 Graziano è stato nuovamente riconosciuto "pienamente in grado di intendere e di volere" e Valentino ha per questo deciso di intentare causa penale alla donna.

"Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo, non sento più - spiega oggi l'ex pilota a Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera-. È come se non avessi più un padre. La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia, non capisco per quale ragione visto che con Graziano, sia io, sia mia mamma Stefania, abbiamo sempre avuto rapporti affettivi solidi, importanti. Lo stesso se penso a Clara, sua figlia e alla sua mamma Lorena. Niente, tagliati fuori, tutti, come se fossimo portatori di chissà quale minaccia".