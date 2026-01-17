Valentino Rossi contro papà e la compagna: "Il suo vero timore", voci pesantissime

"Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza. Ho perso il mio papà": è straziante la versione di Valentino Rossi sulla faida familiare e legale che lo vede in guerra con la compagna di suo padre Graziano Rossi. Nel 2024 Vale ha ottenuto la nomina ad amministratore di sostegno del papà, considerato "psicologicamente fragile". Nei mesi successi Rossi avrebbe scoperto prelievi dal conto corrente del padre di oltre 170mila euro da parte della compagna. Nel 2025 Graziano è stato nuovamente riconosciuto "pienamente in grado di intendere e di volere" e Valentino ha per questo deciso di intentare causa penale alla donna.
"Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo, non sento più - spiega oggi l'ex pilota a Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera-. È come se non avessi più un padre. La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia, non capisco per quale ragione visto che con Graziano, sia io, sia mia mamma Stefania, abbiamo sempre avuto rapporti affettivi solidi, importanti. Lo stesso se penso a Clara, sua figlia e alla sua mamma Lorena. Niente, tagliati fuori, tutti, come se fossimo portatori di chissà quale minaccia".
"Per me - sottolinea ancora Rossi junior -, tutto ciò che accade, è dettato dal bene che gli voglio e dal timore che bene non stia". Graziano non si è riavvicinato al figlio nemmeno dopo la nascita delle nipotine Giulietta e Gabriella e questo avrebbe fatto aumentare i dubbi e i sospetti.
Chi difende la compagna di Graziano sottolinea però che i due stanno insieme da 12 anni, il sentimento che li lega è molto forte e in una relazione del genere, scrive il Corsera, "qualche prestito non rappresenta una anomalia". E ancora: "Graziano stava pensando di sposare la compagna e c'è chi sospetta che Valentino temesse che le nozze potessero cambiare l'asse ereditario".