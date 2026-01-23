Valentino Rossi, il siluro di papà Graziano: "Perché vuole i miei soldi"

Proprio Graziano ha ricostruito il momento in cui, insieme alla compagna Ambra , aveva manifestato l’intenzione di sposarsi, spiegando come quella decisione abbia generato tensioni improvvise: "Quando io e Ambra abbiamo avuto modo di dire che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura — racconta — un velo di sospetto, perché hanno pensato che se Ambra mi sposa, la loro parte di eredità non la vedevano più".

La frattura all’interno della famiglia Rossi torna sotto i riflettori e lo fa in prima serata, con un racconto diretto e senza filtri. A Dentro la notizia , il programma di approfondimento di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi , è stato affrontato il delicato confronto tra Valentino Rossi e suo padre Graziano , una vicenda che intreccia rapporti personali, scelte familiari e questioni patrimoniali.

Parole che descrivono un clima di diffidenza crescente, culminato in una rottura profonda. Ampio spazio è stato dedicato anche alla questione dell’amministratore di sostegno, figura che Valentino avrebbe attivato nei confronti del padre. Graziano ha raccontato la propria versione dei fatti, parlando di una firma ottenuta senza piena consapevolezza: "Quando Valentino mi ha messo l'amministratore di sostegno — prosegue papà Rossi — l’ha fatto con un trabocchetto, perché è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l'avvocato e il commercialista. Mi hanno detto di firmare, che tutti avevano l’amministratore di sostegno e io come un grandissimo stupido ho firmato”.

Quando poi Graziano ha capito che cosa significasse “la misura di sostegno, mi sono subito dato da fare, sono riuscito a uscire da questo trabocchetto - dice ancora -. Lui punta ai miei soldi perché deve gestire una serie di parentele a cui lui deve un po' di soldi. E lui i soldi dalle sue tasche non ci pensa nemmeno a toglierseli".