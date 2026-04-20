Jannik Sinner e Laila Hasanovic? Come sfrecciano in centro a Monaco

Un giro romantico in Vespa. Così sono stati immortalati Jannik Sinner e Laila Hasanovic . In un video, diventato in fretta virale sui social, si vede l'attuale numero uno del mondo insieme alla fidanzata sfrecciare per le strade di Monaco. Un video virale li mostra mentre percorrono le strade di Monte Carlo su una Vespa rossa: un’immagine romantica che ha entusiasmato i fan. Intanto, resta in dubbio la sua partecipazione al Masters di Madrid dopo le ultime settimane intense.

Intanto il forfait di Carlos Alcaraz al Masters 1000 ha lasciato invariate le prime posizioni del ranking ATP. Il problema al polso destro, già emerso durante il torneo di Barcellona, si è rivelato più serio del previsto. Dopo aver accusato fastidi sin dal primo set contro il finlandese Otto Virtanen, Alcaraz era riuscito comunque a vincere il match, salvo poi ritirarsi il giorno successivo. Gli esami hanno confermato la necessità di fermarsi per evitare conseguenze più gravi.