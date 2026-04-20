Alex Manninger, lo strazio della moglie: "Avevamo una vita perfetta. Sono distrutta..."

Rompe il silenzio Elly, la moglie di Alex Manninger, l'ex portiere della Juventus morto a 48 anni in modo tragico, travolto da un treno mentre attraversava un passaggio a livello alzato. Il messaggio di Emily, lungo e straziante, piove su Facebook. Un addio, tragicamente sentito e commosso, all'uomo della sua vita.

Dopo alcuni giorni di silenzio, giorni in cui ha provato a dare un senso a una sciagura a cui è difficile darlo, la donna ha scelto i social per condividere il proprio dolore e ricordare il marito, scomparso nei pressi di Salisburgo, dove la famiglia viveva. L’incidente, avvenuto lungo un passaggio a livello incustodito, ha coinvolto l’auto dell’ex portiere e un treno in transito, spezzando una vita e lasciando un vuoto profondo tra i suoi cari.

"Alex, non riesco ad esprimere il dolore inimmaginabile che sto provando – esordisce Emily –. Non siamo il tipo di famiglia che condivide pubblicamente un dolore così grande, ma non ho altra scelta, perché l'enorme ondata d'amore che arriva da tutto il mondo mi ha travolta. Penso sia importante raccontare che tipo di uomo eri a casa, oltre all'uomo enormemente ammirato che eri sul campo. Oggi sono seduta a casa con la nostra famiglia, cercando di comprendere come questa sia diventata la nostra realtà. Trovare le parole per descrivere l'estrema tragedia che stiamo affrontando come famiglia è estremamente difficile, se non impossibile. Quindi permettimi di provare".

Nel suo racconto emerge il ritratto di un uomo profondamente legato alla famiglia. Il pensiero corre subito ai figli, Alexander e Nicolas, oggi al centro di ogni sforzo per tutelarli, per consentirgli di andare avanti. "Alex, grazie per i nostri due figli, Alexander e Nicolas. Loro sono il mio cuore e la mia anima. Spesso parlavamo di come tutto sia andato esattamente come avevi pianificato. Volevi dei figli con tutto te stesso, ma volevi averli dopo la carriera, quando sapevi che avresti avuto il tempo da dedicargli. Ed è esattamente quello che hai fatto. Alex, sei stato il padre più straordinario per i ragazzi, loro ti adoravano letteralmente. Essere tua moglie era il posto a cui appartenevo. Non eri solo mio marito, eri il mio migliore amico. Se avevamo bisogno di qualsiasi cosa, potevo sempre contare su di te".

Tra le righe si affaccia anche il ricordo di una quotidianità fatta di momenti semplici e preziosi, ora trasformati in memoria. "Avevamo una vita perfetta. Facevamo tantissime cose insieme: passeggiate, andare al lago d'estate con la barca, paddleboarding, giocare a dadi, escursioni, sciare, giocare a golf e stare in bellissimi hotel in montagna con i ragazzi. La lista è infinita. Salisburgo è la nostra casa. Mi sento così privilegiata a vivere in un posto così bello e sicuro con i nostri figli, quindi ti ringrazio per aver dato a tutta la nostra famiglia questa vita. So quanto ci amavi, me e i nostri ragazzi. Noi ti adoravamo, Lexx, e le nostre famiglie erano così felici per noi".