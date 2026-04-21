Alcaraz, "compromettere il futuro": cosa filtra sull'infortunio

Carlos Alcaraz deve fare i conti con l'infortunio al polso. Un imprevisto sul quale il tennista si è espresso così: "Non mi preoccupa perdere il ritmo, ovviamente dovermi ritirare dal Godó" di Barcellona e poi "dover saltare Madrid, che sono tornei che ho aspettato tutto l'anno, per poter giocare davanti alla mia gente, fa molto male, però alla fine" gli infortuni, "sono cose che succedono nello sport professionistico e bisogna accettarle come un modo di imparare per il futuro, che ti renderà più forte".
Il tennista spagnolo, presentatosi in conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards 2026 a Madrid dopo aver vinto il premio di sportivo dell'anno, si dice ottimista: "Ho una carriera molto lunga davanti per cui non ho paura di saltare quello che devo per potermi riprendere bene, speriamo non sia nulla e che presto io possa tornare in campo", ha aggiunto sottolineando che il suo obiettivo è quello di guarire bene per "non compromettere il futuro". Il motivo è chiaro: "Nello sport professionistico sono piccoli ostacoli che si incontrano lungo il cammino da cui poi alla fine ci si rialza meglio e più forti, vediamo, cercherò di prendermi cura di me per essere presto in campo. Abbiamo alcuni esami nei prossimi giorni e da lì vedremo com'è l'infortunio e quali passi seguire".
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Intanto lo spagnolo ha vinto la sfida con Jannik Sinner agli Oscar dello sport che si stanno tenendo per il terzo anno consecutivo a Madrid. Entrambi erano in nomination nella categoria 'Sportivo dell'anno' e il premio è stato assegnato ad Alcaraz. Carlos ha vinto dopo un 2025 straordinario, coronato con il numero 1 al mondo nel circuito ATP. Lo scorso anno ha vinto due titoli del Grande Slam (Roland Garros e US Open), raggiungendo la finale a Wimbledon. A soli 22 anni, il tennista è diventato il più giovane vincitore del premio, succedendo nell'albo d'oro a leggende del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.