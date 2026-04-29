Gianluca Rocchi intercettato a San Siro, "con chi parla": tutto torna...

Gianluca Rocchi intercettato a San Siro. Un passaggio chiave dell’inchiesta dice proprio questo, facendo emergere degli elementi destinati a far discutere. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Milano, il designatore arbitrale, attualmente autosospeso sarebbe stato intercettato allo stadio Meazza il 2 aprile 2025, nel giorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. In quella circostanza, secondo l’accusa, il designatore avrebbe parlato di alcune designazioni arbitrali legate proprio alle partite dell’Inter.

Gli inquirenti fanno riferimento, in particolare, alla scelta di alcuni arbitri ritenuti “più o meno graditi”. Tra i casi citati, quello di Colombo per Bologna-Inter e quello di Doveri, che sarebbe stato destinato ad altre gare per evitare di dirigerne di troppo rilevanti per i nerazzurri nel finale di stagione.