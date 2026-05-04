Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Pogacar è il solito cannibale e si prende pure il Romandia

lunedì 4 maggio 2026
Pogacar è il solito cannibale e si prende pure il Romandia

1' di lettura

Tadej Pogacar partecipa solo per vincere. Al Giro di Romandia perla prima volta in carriera, il cannibale sloveno non si è limitato “soltanto” a conquistare la classifica generale. No, ha dovuto stravincere, mettendo la firma anche sull’ultima tappa: è il quarto successo nell’arco di cinque giorni, con il totale stagionale che sale a nove. La maglia gialla non è mai stata in discussione, ma negli ultimi 178 km del Giro di Romandia, quelli da Lucens a Leysin, gli avversari hanno provato a battere Pogacar.

Su tutti Florian Lipowitz, che ha attaccato con grande generosità e ha provato in ogni modo a staccare lo sloveno. Il tedesco della Red Bull Bora-Hansgrohe ha dimostrato un’eccellente condizione, ma Pogacar gli è rimasto attaccato e nella volata finale ha anticipato tutti, beffando sia Lipowitz che il compagno Roglic. Comunque il tedesco esce da questo Giro di Romandia con rinnovata fiducia: si è avvicinato al livello di Pogacar e potrà sicuramente giocarsi almeno il podio nel prossimo Tour de France. Lo sloveno invece rimane sempre il solito: finora in questa stagione gli è mancata solo la vittoria alla Parigi -Roubaix, chiusa alle spalle di Wout van Aert. Da segnalare, infine, il quarto a 11 secondi un ottimo Lorenzo Fortunato, che ha chiuso al nono posto in classifica generale.

ti potrebbero interessare

Secondo voi Chivu può aprire un ciclo all'Inter?

Secondo voi Chivu può aprire un ciclo all'Inter?

Report, Ranucci e le finte scuse in tv: "Mi cospargo il capo di cenere, ma..."

Report, Ranucci e le finte scuse in tv: "Mi cospargo il capo di cenere, ma..."

Sinner, "e poi te ne penti": le parole pesantissime su mamma Siglinde

Sinner, "e poi te ne penti": le parole pesantissime su mamma Siglinde

Roberto Tortora
Ma quale stanchezza, è un uomo in missione: adesso Roma, poi Parigi

Ma quale stanchezza, è un uomo in missione: adesso Roma, poi Parigi

Carlo Galati