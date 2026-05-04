Milan nel caos: Maignan e i tifosi, cos'è successo dopo il disastro con il Sassuolo

Messa da parte la possibilità Scudetto, finito nelle mani dell’Inter, il Milan ha calato la propria intensità in campionato, e ringrazia la Juve per non essersi fatto agganciare al terzo posto. Per i rossoneri è un pomeriggio da dimenticare, tra una prestazione opaca — “la peggiore della stagione” secondo Allegri — e una classifica che rischia di complicarsi ulteriormente, soprattutto se la Roma dovesse avvicinarsi a -3 nel caso di vittoria all’Olimpico contro la Fiorentina. Quel che è certo è che a Reggio Emilia non è mancato nulla: sconfitta, tensione e la contestazione dei tifosi al termine della gara.

La squadra non ha convinto sotto nessun aspetto e il clima si è fatto pesante già durante il match. Rafael Leão, sostituito nella ripresa, è stato bersaglio dei fischi, segno di un rapporto sempre più freddo con parte del pubblico. Una situazione che ormai si ripete da settimane e alla quale il portoghese sembra quasi essersi abituato, uscendo dal campo senza particolari reazioni. Per tanti questa potrebbe essere la sua stagione di addio, tanto che si parla di un possibile scambio con il Manchester United in estate con Joshua Zirkzee diretto verso Milano.