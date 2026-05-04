Sinner, "e poi te ne penti": le parole pesantissime su mamma Siglinde

Non è una semplice vittoria quella di Madrid. È un manifesto di superiorità. Jannik Sinner non si è limitato a battere Alexander Zverev: lo ha archiviato con un punteggio (6-1; 6-2) che regge poco più di un allenamento. Cinquantotto minuti, giusto il tempo di certificare ciò che ormai è evidente a chiunque abbia occhi: il tennis mondiale ha un padrone ed è, per fortuna, italiano.

Sinner, con questo trionfo, infila il quinto Masters 1000 consecutivo, roba mai vista prima. Nemmeno i cosiddetti dei dell’Olimpo — Novak Djokovic e Rafael Nadal — si erano spinti così oltre. Madrid diventa così l’ennesima tappa di una marcia militare: Parigi-Bercy, Indian Wells, Miami, Montecarlo e ora la Caja Mágica. Cinque colpi, cinque centri. E sempre con quella sensazione di superiorità quasi irritante per gli avversari.