Tristan Boyer, delirio in campo: sfascia la racchetta e si accanisce sull'arbitro

Se Jannik Sinner vince (e domina) contro i suo avversari, in attesa di fare scala reale di titoli dopo Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, nei tornei minori si incrociano storie, sogni e, a volte, episodi sopra le righe. È il caso del Challenger di Francavilla al Mare, in Abruzzo, dove a far parlare non è stato il risultato sportivo, ma la reazione fuori controllo dell’americano Tristan Boyer.

Il torneo, con un montepremi da circa 97mila euro, rappresenta una tappa importante per tanti giocatori in cerca di rilancio o di una prima affermazione. Per l’occasione il tennista, oggi numero 257 del ranking Atp ma non molto tempo fa vicino alla top 100, rientra in quella fascia di tennisti che lottano per trovare continuità e risalire la classifica. Dall’altra parte della rete c’era l’italiano Daniele Rapagnetta, numero 938 al mondo, in campo con una wild card e senza particolari pressioni. Sulla carta non c’era partita, ma il campo ha raccontato altro. Rapagnetta ha giocato con personalità, portando a casa il primo set 6-4 e restando solido anche nel secondo. Sul 5-5, però, la partita è cambiata non tanto per il punteggio quanto per l’atteggiamento di Boyer.

Dopo aver perso il servizio, infatti, l’americano ha completamente perso il controllo, sfogando la frustrazione sulla racchetta, colpita più volte con violenza. Un comportamento che gli è costato caro: prima una penalità, poi addirittura un game di penalità che ha consegnato di fatto il match all’azzurro, chiuso sul 6-4 7-5. Ma la scena non si è fermata lì. Boyer, furioso, ha continuato a sfogarsi, arrivando a colpire la racchetta contro la sedia dell’arbitro e abbandonando il campo tra proteste e gesti plateali. Insomma, un altro episodio negativo in una stagione fin qui complicata, con appena quattro vittorie all’attivo e nessun successo nel circuito.