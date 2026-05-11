Giorgia Rossi e gli insulti osceni, la denuncia: "So benissimo chi sei"

Giorgia Rossi ha deciso di mettere per un momento da parte telecamere e campi da calcio per raccontare qualcosa di molto personale. Nel podcast Colpi da maestro’ la giornalista ha spiegato come, a un certo punto della sua vita, abbia sentito il bisogno di rallentare e di dare più spazio agli affetti, scegliendo di non far ruotare tutto esclusivamente intorno al lavoro.

"Non sono di Milano, vivo a Milano ormai da tanti anni, ma sono di Roma e volevo passare più tempo con mia madre, con mio padre, con mia nonna, che per me è stata una seconda madre — ha detto — E credo che il tempo perso poi non ritorni più”.

Sotto il video pubblicato sui social, però, non sono mancati i soliti commenti velenosi. Alcuni utenti hanno ignorato completamente il significato del suo racconto, concentrandosi invece sull’aspetto fisico della conduttrice e ipotizzando ritocchi estetici e botox. Giorgia Rossi, questa volta, ha scelto di replicare. Senza giri di parole, così, Rossi ha risposto a chi si nasconde dietro profili anonimi con frasi molto dirette: "Siete fake stupendi, inclusi i tuoi colleghi, mi dispiace per voi — le sue parole — Ragazzi cambiate 18 volte nome. Quale invidioso sei che conosco benissimo. Vi voglio bene… fatevi una vita”.

Il problema degli hater "è che prendete come negativo ogni commento sulla chirurgia perché siete inconsciamente piene di pregiudizi pure voi che vi ritoccate e lo volete nascondere — ha proseguito la conduttrice — Vi fate i ritocchini e poi se uno vi dice che vi fate il botox vi offendete”. Nel mezzo della discussione ha anche invitato i suoi follower a segnalare gli account sospetti, aggiungendo: "Ragazzi, segnalate — ha concluso — c'è tanta invidia e gente che si nasconde sotto profili falsi perché vive male".