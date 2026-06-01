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Raheem Sterling drogato al volante della Lamborghini: il video-choc

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lunedì 1 giugno 2026
Raheem Sterling drogato al volante della Lamborghini: il video-choc

2' di lettura

Si mette male per Raheem Sterling. L'ex attaccante del Manchester City è stato beccato al volante sotto effetto di sostante stupefacenti. E nelle ultime ore è emerso anche un video che mostra la Lamborghini del giocatore guidata in modo caotico, pericolosissimo, ad alta velocità in autostrada. Subito dopo la vettura si è schiantata e successivamente il calciatore è stato arrestato. Ora il 31enne è accusato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E la sua carriera calcistica potrebbe subire una brusca frenata. 

Nel filmato diventato virale in rete si vede la Lamborghini di Sterling - del valore di oltre 300mila euro - sbandare a tutta velocità, senza neanche aver messo la freccia, con il rischio di sfiorare lo spartitraffico tra i due sensi di marcia. Il filmato della sua condotta incontrollata al volante precede di qualche minuto l'arresto del calciatore, avvenuto giovedì scorso alle 9 del mattino con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti, dopo che si era schiantato contro le barriere autostradali.

A quanto riferisce il Daily Mail, sembrerebbe che Sterling abbia fatto ricorso al palloncino di gas esilarante. Si tratta del cosiddetto ‘hippy crack', il gas esilarante usato per sballarsi e che comporta parecchi rischi per la salute. Strafatto alla guida, insomma, per giunta ad alta velocità e in autostrada.

"Ero nella corsia centrale quando, senza preavviso, una Lamborghini nera mi ha tagliato la strada, costringendomi a rallentare - le parole di un automobilista che ha assistito all'episodio -. L'auto prima è rientrata nella corsia interna, poi il conducente ha premuto a fondo l'acceleratore e ha sterzato bruscamente a destra attraversando tutte e tre le corsie, riuscendo a malapena a evitare di colpire lo spartitraffico centrale. Un autista di furgone che lo seguiva è stato costretto a frenare, dopodiché è ripartito a razzo, attraversando tre corsie e rientrando nella corsia interna".

E ancora: "L'automobilista sbandava da tutte le parti, ma non avevo idea che fosse Raheem Sterling finché non ho visto che era stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti presso lo svincolo di Minley. Raheem mi piace, ma come istruttore di guida sono molto preoccupato. Avrebbe potuto facilmente causare un grave danno a sé stesso e agli altri. È stato molto fortunato a non averlo fatto".

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