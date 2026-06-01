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Superbonus, la domanda fa sbroccare il M5s Tridico: "Rifiuto il colloquio"

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lunedì 1 giugno 2026
Superbonus, la domanda fa sbroccare il M5s Tridico: "Rifiuto il colloquio"

2' di lettura

"Sono indignato come cittadino. Parlate di superbonus e le famiglie sono sul lastrico". Pasquale Tridico ha perso le staffe nel corso di un confronto con Nicola Procaccini a Sky Tg24. Il tema? Il disastro che porta in calce la firma di Giuseppe Conte e dal Movimento Cinque Stelle: il superbonus. "Questo è l'artefice del più grande disastro economico degli ultimi 20, 30, 50 anni - ha spiegato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia -. Qualcosa che non si era mai visto in Europa. Hanno buttato soldi col superbonus, col reddito di cittadinanza e i banchi a rotelle". "Ma come è possibile che finite sempre a parlare del superbonus?", lo ha interrotto l'ex presidente dell'Inps.

"La domanda è: come facciamo a pagare i debiti contratti per superbonus e altre follie?", ha proseguito Procaccini. Ma ancora una volta è stato interrotto da Tridico: "Ma non è possibile. Io rifiuto questo colloquio. Lo rifiuto". "Ma lei lo deve accettare", ha replicato l'eurodeputato di FdI. "Non è possibile che non riesce a rispondere a una domanda e parla del reddito di cittadinanza - ha insistito l'eurodeputato del M5s -. Procaccini, prenditi le tue responsabilità. Siete al governo del Paese da 4 anni. Io sono indignato come cittadino. Parla di quello che ti viene chiesto". "Si prenda una camomilla", ha chiosato Procaccini.

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