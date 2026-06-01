M5s, Vittoria Baldino contro Elly Schlein: "Patrimoniale? Solo fumo negli occhi"

Il campo largo si divide ancora una volta. "La patrimoniale è fumo negli occhi in questo momento", ha detto Vittoria Baldino, deputata del Movimento Cinque Stelle, intervenendo a 'Ping Pong', su Rai Radio1, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein. Come ha rimarcato la grillina, nel programma del M5s la patrimoniale "non c’è. Noi stiamo scrivendo un programma insieme ai cittadini, con Nova, e ci sono tantissime proposte e tantissime idee, anche come redistribuire le ricchezze. Bisogna dare respiro alle imprese che in questo momento stanno soffrendo e alle famiglie che stanno soffrendo". Subito dopo la Baldino ha accusato il centrodestra di voler "inquinare il dibattito pubblico". "Vedo che tutti i giornali di centrodestra stanno titolando con la patrimoniale: è solo fumo negli occhi per inquinare il dibattito che non si sta assolutamente concentrando su quello" ha detto, dimenticandosi però che la patrimoniale era stata proposta dai suoi alleati di coalizione.

"Giuseppe Conte ha detto più volte che in questo momento non si può parlare di persone ma si deve parlare di programma condiviso - ha spiegato Baldino parlando di un possibile ingresso di Matteo Renzi nel campo largo -. Noi stiamo scrivendo questo programma condiviso. Se questo programma viene condiviso e viene condivisa anche la modalità con cui, una volta vinte le elezioni, andremo al governo e dal giorno dopo non penseremo a congiure di palazzo ma a governare questo Paese, allora si potrà parlare di programmi con chi deciderà di starci", ha aggiunto.