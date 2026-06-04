Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, perché sono una generazione di fenomeni

A Parigi il vento ha provato a portarsi via tutto: traiettorie, certezze, perfino la pazienza. Flavio Cobolli invece è rimasto lì, dentro la polvere rossa dello Chatrier, a prendersi il giorno più importante della sua carriera. Ha battuto Felix Auger-Aliassime, numero 6 del mondo, rimontando un set e imponendosi 4-6 6-4 6-4 6-4 in 3 ore e 26 minuti. Cobolli si prende così la prima semifinale Slam della carriera, dopo i quarti raggiunti l’anno scorso a Wimbledon. E il suo successo ha aperto la porta a una certezza storica: domani ci sarà una semifinale tutta italiana al Roland Garros. Dall’altra parte della rete Flavio troverà Matteo Arnaldi, che ha vinto il derby con Berrettini per ritiro del romano, fermato da un problema muscolare alla coscia quando il ligure era avanti 7-5 5-2. Domenica, dunque, un azzurro, Cobolli o Arnaldi, sarà in finale contro Zverev o Mensik, in campo anche loro domani. La partita di Cobolli con Auger-Aliassime, però, era cominciata in un altro mondo. Il vento è entrato nel match come un terzo giocatore, ha sollevato terra, cambiato la velocità della palla, costretto entrambi a navigare a vista.

Flavio è partito meglio, strappando subito il servizio al canadese, ma il vantaggio è durato poco. Auger-Aliassime ha recuperato il break e trovato più lucidità nei punti che pesavano. Cobolli ha sprecato una chance sul 4-4 e poi, servendo con gli occhi pieni di polvere, ha ceduto la battuta. Il 6-4 dopo un’ora sembrava indirizzare il match verso il Canada. Poi il tetto dello Chatrier si è chiuso. Si è giocato indoor, sotto le luci artificiali, senza folate e senza alibi. Prima era quasi un altro sport. Cobolli lo ha detto alla fine: «Abbiamo giocato due partite oggi, con e senza vento». La seconda, però, era cominciata ancora in salita: Auger-Aliassime è salito 3-1 e ha provato a comandare, ma Cobolli non si è piegato. Ha ricucito, recuperato il break e poi ne ha trovato un altro, battendosi le mani sul petto per chiamare dentro il pubblico. Il 6-4 del secondo set ha rimesso tutto in parità.