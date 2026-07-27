Alessandro Zan, imbarazzo Pd sull'attentato di Berlino: "Mettetela", si attacca alla bandiera

Quanto avvenuto a Berlino non dovrebbe essere oggetto di distinguo di carattere ideologico. Perché la violenza non ha colore, figuriamoci il dolore. Eppure c’è chi, ancora oggi, non riesce a gettare il cuore oltre l’ostacolo, restando arroccato sulle proprie posizioni, come si ostina a fare una certa sinistra. Nel centrodestra, invece, le idee sembrano essere chiare. «L’Italia esprime solidarietà alla Germania», come scrive la premier, Giorgia Meloni su X, e «condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, lavorando ad ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si dice vicino al collega tedesco Johann Wadephul «per il grave attentato» e «alle vittime e ai loro familiari».

Per l’altro vicepremier, Matteo Salvini, «il fanatismo islamico è il problema, in Italia e in Europa. Stop a ogni concessione di spazi a realtà islamiche finché non ci sarà un accordo scritto con lo Stato italiano, come avviene da tempo per molte altre confessioni religiose». Del centrosinistra, invece, si nota l’assenza delle voci forti dello schieramento. Per l’eurodeputato e responsabile Diritti nella segreteria del Pd, Alessandro Zan, quanto avvenuto a Berlino «è una tragedia che ferisce l’intera Europa e che impone una risposta netta contro ogni forma di odio. Non è solo un atto criminale, ma un attacco ai diritti fondamentali di tutti. Il cancelliere Merz lo ha definito un attacco a tutta la società».

Ma accanto alla solidarietà non manca la polemica. «Se lo crede davvero, alle parole seguano i fatti: la presidente del Bundestag Julia Klöckner issi subito la bandiera arcobaleno sul Parlamento tedesco, dopo averne negato l’esposizione il 17 maggio, nella Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia».