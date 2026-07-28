Laila Hasanovic? Lady Sinner gioca a tennis vestita così: clamorosa...

Laila Hasanovic torna a far parlare di sé con una serie di scatti condivisi sui social durante l'estate 2026. La modella danese ha pubblicato un carosello di immagini che la ritraggono su un campo da tennis, tra momenti di relax e pose curate, senza però mostrare mai Jannik Sinner né fare riferimento esplicito al campione azzurro. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan, che hanno subito collegato l'ambientazione al numero uno del tennis mondiale.