Laila Hasanovic? Lady Sinner gioca a tennis vestita così: clamorosa...

Laila Hasanovic torna a far parlare di sé con una serie di scatti condivisi sui social durante l'estate 2026. La modella danese ha pubblicato un carosello di immagini che la ritraggono su un campo da tennis, tra momenti di relax e pose curate, senza però mostrare mai Jannik Sinner né fare riferimento esplicito al campione azzurro. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan, che hanno subito collegato l'ambientazione al numero uno del tennis mondiale.
Le fotografie arrivano a poche settimane dalla vittoria di Sinner a Wimbledon e dalla vacanza trascorsa insieme in Sardegna, un soggiorno che aveva alimentato l'attenzione dei media sulla coppia. Anche questa volta, tuttavia, Hasanovic sceglie la via della discrezione: nessuna immagine di coppia, nessuna dichiarazione sulla relazione, ma soltanto piccoli indizi affidati agli scatti condivisi con i suoi follower.
L’estate 2026 segna anche un’evoluzione nel percorso beauty della modella. La collaborazione con Armani Beauty si rafforza ulteriormente, confermandosi attraverso la sua presenza agli eventi e agli appuntamenti della maison. Parallelamente, Hasanovic continua a sviluppare NRD55, il brand da lei fondato, ispirato a un’idea di bellezza scandinava che privilegia essenzialità, tonalità delicate e una naturale luminosità della pelle. La linea comprende una mousse autoabbronzante per il corpo, gocce autoabbronzanti per il viso e un guanto applicatore.