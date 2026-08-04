Covid, Bignami inchioda Giuseppe Conte: "Noi ci siamo anche a Ferragosto"

Galeazzo Bignami lo dice fuori dai denti: "È un prestigiatore. Fa finta di rendersi disponibile, ma in realtà non lo è. Lo dimostra il fatto che in due anni ha dato solo la disponibilità in questi giorni quando sapeva che le Camere lavoravano". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera si riferisce, naturalmente, a Giuseppe Conte.

Secondo Bignami, il leader del Movimento 5 Stelle ha fatto di tutto pur di non presentarsi in commissione Covid dove oggi si doveva tenere la sua audizione. Ma non solo. Secondo quanto fatto sapere dal presidente della stessa commissione Marco Lisei, Conte non ha nemmeno fornito date alternative. "Così ho letto, dice Bignami. "Ieri ho fatto un video in cui dicevo che cosa sarebbe successo. Non credo di avere doti divinatorie ma bastava usare un po’ di buonsenso per scoprire dove era il trucco di Conte. Secondo me stanno cercando in tutti i modi di non venire in Commissione anche usando questi mezzi da pseudo prestigiatori".