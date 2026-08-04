Covid, Bignami inchioda Giuseppe Conte: "Noi ci siamo anche a Ferragosto"

Galeazzo Bignami lo dice fuori dai denti: "È un prestigiatore. Fa finta di rendersi disponibile, ma in realtà non lo è. Lo dimostra il fatto che in due anni ha dato solo la disponibilità in questi giorni quando sapeva che le Camere lavoravano". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera si riferisce, naturalmente, a Giuseppe Conte.
Secondo Bignami, il leader del Movimento 5 Stelle ha fatto di tutto pur di non presentarsi in commissione Covid dove oggi si doveva tenere la sua audizione. Ma non solo. Secondo quanto fatto sapere dal presidente della stessa commissione Marco Lisei, Conte non ha nemmeno fornito date alternative. "Così ho letto, dice Bignami. "Ieri ho fatto un video in cui dicevo che cosa sarebbe successo. Non credo di avere doti divinatorie ma bastava usare un po’ di buonsenso per scoprire dove era il trucco di Conte. Secondo me stanno cercando in tutti i modi di non venire in Commissione anche usando questi mezzi da pseudo prestigiatori".
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Poi, sulla volontà delle opposizioni di sentire Arcuri, Bignami dice: "O è schizofrenia o intorbidiscono le acque. Chiedono di sentire Arcuri ma chiedono di sentire anche Conte. Dicendo che Conte andava però sentito dopo Arcuri. Fissiamo Conte sulla base delle disponibilità che lui aveva dato. Peccato che le abbia date dopo che Camera e Senato avevano fissato lavori in quei giorni e quindi per regolamento non sarebbe stato possibile organizzare le audizioni in commissione Covid. È tutto un modo per ottrarsi alle domande della commissione".
Infine, la proposta: "Per Fratelli d`Italia si può convocare l’audizione anche il 12, il 13, il 14 e il 15 agosto. Per noi questo esame va fatto. Conte ha preso per troppo tempo in giro gli italiani".