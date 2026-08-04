Il Milan non vende nessuno: cosa c'è dietro l'errore che costa carissimo

A meno di un mese dalla chiusura del mercato estivo, il Milan è ancora fermo al palo sul fronte delle cessioni. Tolti i riscatti già definiti di Tommaso Pobega, Alvaro Morata, Lorenzo Colombo e Alex Jimenez, il club rossonero non ha infatti completato alcuna vendita. Una situazione che, come sottolineano alcuni quotidiani come Il Corriere dello Sport, sta inevitabilmente rallentando anche le operazioni in entrata. La rosa resta infatti molto ampia e diversi giocatori sono in attesa di una sistemazione. Da Filippo Terracciano a Fikayo Tomori, passando per David Odogu, Ruben Loftus-Cheek, Warren Bondo, Tommaso Ricci, Yunus Musah e Ismael Bennacer, fino ai casi ancora aperti di Youssouf Fofana, Santiago Gimenez e Pervis Estupinian.

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Anche Rafael Leao, dato per possibile partente nelle scorse settimane, appare ora sempre più orientato verso la permanenza. Lo scenario è ben diverso rispetto all'estate precedente, quando il Milan era riuscito a finanziare il mercato grazie a cessioni di peso. L'addio di Tijjani Reijnders al Manchester City aveva portato oltre 55 milioni di euro, ai quali si erano aggiunti i 35 milioni incassati per Malick Thiaw, i 25 per Theo Hernandez, i 19 per Noah Okafor, oltre alle operazioni Emerson Royal e Yacine Adli. Un tesoretto che aveva permesso al club di muoversi con maggiore libertà. Quest'anno, invece, il mercato in uscita fatica a decollare. Pesano sia il rendimento non brillante di molti giocatori nell'ultima stagione sia il nuovo assetto dirigenziale scelto dalla proprietà.

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