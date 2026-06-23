Ravenna, fissa una donna e si tocca le parti intime: choc in spiaggia, chi è stato denunciato

Fissa una donna in maniera insistente in spiaggia e comincia a toccarsi le parti intime. Il fatto, denunciato dalla donna stessa, è avvenuto a Lido Adriano, in Viale Petrarca, a Ravenna. Dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo sorpreso a compiere atti osceni su una spiaggia pubblica alla presenza di numerose persone, tra cui famiglie con minori, sul posto sono giunti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Gli agenti hanno dunque raccolto la testimonianza di una giovane donna che era al mare con la propria famiglia, su una spiaggia libera vicina a uno stabilimento balneare della zona, dove c'erano invece due uomini. Fin da subito, la donna avrebbe notato uno sguardo insistente da parte di uno di loro. Poi la situazione è degenerata quando lei è rimasta da sola sotto l'ombrellone: l'uomo, continuando a fissarla negli occhi, avrebbe iniziato a toccarsi le parti intime. La vittima è riuscita a riprendere parte della scena con il cellulare e il video è stato acquisito dagli agenti.