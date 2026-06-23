Mondiali 2026, la ricetta della dotoressa Huurman per Curaçao: sesso libero in ritiro

"Credo che aiuti, ma forse più a livello emotivo che per un effetto fisiologico diretto — ha spiegato la dottoressa riguardo alla libertà di frequentare la partner –. In un torneo così lungo, avere la famiglia vicino riduce la nostalgia di casa e dona tranquillità".

"I giocatori possono condividere una stanza con il loro partner e, quando ci sono bambini, la famiglia dispone di una stanza aggiuntiva. È piuttosto unico nel calcio internazionale", ammette la dottoressa in una intervista a Globoesporte. In 96 anni di Mondiali, la Huurman è solo la terza responsabile medica donna, e all'evento più importante del calcio è arrivata forte dell'esperienza in un club di prestigio come il Psv Eindhoven .

Si chiama Suzanne Huurman , è olandese ed è l'unica responsabile medica donna ai Mondiali 2026 . Non per l'Olanda, ma per i "cugini" di Curaçao . E la sua ricetta per garantire la massima performance psicofisica possibile alla piccolissima Nazionale caraibica è decisamente singolare: massima libertà, anche sotto le lenzuola, nel pieno della manifestazione iridata.

"Per molte famiglie, viaggiare e soggiornare per settimane negli Stati Uniti da sole sarebbe molto costoso — ha aggiunto la Huurman —. La Federazione ha deciso di farsi carico di questa spesa in modo che i giocatori possano avere i loro partner e i figli vicino. Alcuni di loro probabilmente sarebbero preoccupati o stressati".

Un ritiro decisamente "allegro", dunque, quello di Curaçao a Boca Raton, in Florida. E che ha cominciato a dare i primi frutti: dopo l'esordio da incubo contro la Germania, un 7-1 umiliante, i caraibici si sono riscattati fermando sullo 0-0 il più quotato Ecuador e ora guardano alla difficilissima sfida contro la Costa d'Avorio con un po' più di leggerezza.