Stefanos Tsitsipas perde e impazzisce: "Cosa vuol dire punto valido?"

Non cambia il momento difficile di Stefanos Tsitsipas. Il greco, tornato in campo dopo l'eliminazione al Roland Garros, ha scelto l'Atp 250 di Maiorca per iniziare la stagione sull'erba, ma il debutto si è trasformato subito in una nuova delusione. A sorprenderlo è stato il peruviano Ignacio Buse, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta pesante per l'ex numero 3 del mondo, che continua a perdere terreno in classifica e vede allontanarsi sempre di più le posizioni che per anni hanno rappresentato il suo habitat naturale nel circuito.

La crisi di risultati è ormai evidente. Tsitsipas naviga lontano dall'élite del tennis mondiale e rischia addirittura di uscire dalla top 100 qualora dovessero arrivare altre eliminazioni premature nelle prossime settimane. Un dato impensabile fino a poco tempo fa per un giocatore che ha disputato finali Slam e stazionato stabilmente tra i migliori del ranking Atp. Come se non bastasse, il match di Maiorca è stato segnato anche da un acceso confronto con il giudice di sedia. Nel quarto game del primo set, durante uno scambio, il greco ha interrotto improvvisamente il punto sostenendo che la pallina fosse eccessivamente sgonfia.