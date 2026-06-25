Stefanos Tsitsipas perde e impazzisce: "Cosa vuol dire punto valido?"

Non cambia il momento difficile di Stefanos Tsitsipas. Il greco, tornato in campo dopo l'eliminazione al Roland Garros, ha scelto l'Atp 250 di Maiorca per iniziare la stagione sull'erba, ma il debutto si è trasformato subito in una nuova delusione. A sorprenderlo è stato il peruviano Ignacio Buse, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta pesante per l'ex numero 3 del mondo, che continua a perdere terreno in classifica e vede allontanarsi sempre di più le posizioni che per anni hanno rappresentato il suo habitat naturale nel circuito.
La crisi di risultati è ormai evidente. Tsitsipas naviga lontano dall'élite del tennis mondiale e rischia addirittura di uscire dalla top 100 qualora dovessero arrivare altre eliminazioni premature nelle prossime settimane. Un dato impensabile fino a poco tempo fa per un giocatore che ha disputato finali Slam e stazionato stabilmente tra i migliori del ranking Atp. Come se non bastasse, il match di Maiorca è stato segnato anche da un acceso confronto con il giudice di sedia. Nel quarto game del primo set, durante uno scambio, il greco ha interrotto improvvisamente il punto sostenendo che la pallina fosse eccessivamente sgonfia.
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Convinto che il gioco dovesse essere fermato e il punto ripetuto, Tsitsipas si è avvicinato all'arbitro per protestare. La risposta, però, non è stata quella che si aspettava. Pur riconoscendo che la pallina presentasse un problema, il giudice di sedia ha spiegato che il regolamento non consentiva di interrompere l'azione per quel motivo e ha assegnato il punto a Buse. A quel punto è arrivata la reazione stizzita del greco: "Che vuol dire che il punto è valido? Non si può giocare con questa pallina, è impossibile!". E ancora: "Almeno fai ripetere il punto. Se non mi fossi fermato saremmo ancora lì a giocare. Questa pallina è troppo morbida, come possiamo utilizzarla?”. Uno sfogo che non ha cambiato l'esito dell'incontro. Per Tsitsipas è arrivata un'altra sconfitta, un altro momento negativo di una carriera andata persa e che sembra non ritrovarsi più.