Milan, Amorim vuole un attaccante di alto livello: i nomi sul tavolo

Il Milan ha mosso il primo passo concreto per rinforzare l'attacco. I rossoneri hanno infatti presentato un'offerta al Paris Saint-Germain per Gonçalo Ramos, individuato come il principale candidato a raccogliere l'eredità del numero 9 nella squadra di Ruben Amorim. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma conferma la volontà del club di puntare su un centravanti di spessore internazionale per il nuovo progetto tecnico. Il portoghese è in cima alla lista, ma non è l'unico nome preso in considerazione dalla dirigenza.

Sul taccuino rossonero restano infatti anche Nicolas Jackson e Darwin Núñez, due profili che rispondono alle caratteristiche richieste da Amorim. L'allenatore, prima di accettare la panchina rossonera, avrebbe chiesto garanzie sull'arrivo di un attaccante di alto livello, capace di fare la differenza e di diventare il riferimento offensivo della squadra. Molto dipenderà dalle prossime settimane e dalle operazioni in uscita. Il budget definitivo e la formula dell'eventuale acquisto saranno determinanti per capire su quale obiettivo il Milan deciderà di affondare il colpo. L'intenzione, però, è chiara: regalare ad Amorim un centravanti di primo piano entro la fine del mercato.