Allegri-Milan, la situazione precipita: dimissioni e tribunale? Ora è guerra totale

Il triangolo, no? Massimiliano Allegri sarebbe, in teoria, il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la sciagurata esperienza sulla panchina del Milan, il livornese ha perso la qualificazione in Champions League dopo un pesante ko in casa contro i Cagliari all'ultima giornata, l'ex Juve ha trovato subito un nuovo club disposto a puntare sulla sua esperienza. Ma c'è un - enorme - problema. Allegri e il Milan non hanno ancora trovato un accordo per concludere il loro rapporto lavorativo.

E Aurelio De Laurentiis? Stando a quanto riporta Sportmediaset, starebbe perdendo la pazienza. In effetti, non ha tutti i torti dato che non sono bastati 30 giorni esatti per risolvere la questione tra Allegri e il Milan. La tensione, perciò, continua a salire. L'agente del tecnico livornese è in costante contatto con il Milan, ma tra le parti resta distanza sul discorso della buonuscita e l’accordo ancora non c'è.