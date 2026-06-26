Mondiali 2026, golpe interno contro Bielsa: Uruguay fuori controllo

Nel ritiro della Celeste si respira infatti un clima tutt'altro che sereno alla vigilia della sfida contro la Spagna , in programma nella notte italiana (calcio d'inizio alle ore 2). Una partita decisiva per il futuro del torneo di Federico Valverde e compagni, fin qui bloccati a soli 2 punti dopo i pareggi con Arabia Saudita e Capo Verde , sulla carta le due squadre più deboli del Gruppo H . Qualcosa, insomma, non sembra funzionare in campo. Ma anche fuori, nello spogliatoio.

El Loco Marcelo Bielsa è uno dei tecnici più stimati e amati dagli appassionati di calcio, e non solo di futebol sudamericano. Tuttavia il ct dell' Uruguay , che ha fama di allenatore integralista e uomo integerrimo (e con un carattere particolare, basta pensare al rifiuto di guardare in camera per la foto ufficiale dei Mondiali 2026) sta vivendo un momento assai difficile.

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Espectador, nelle ultime ore sarebbero emerse tensioni interne tra il commissario tecnico e alcuni dei leader del gruppo. A manifestare le proprie perplessità sarebbero stati Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e lo stesso Valverde, che avrebbero avuto un confronto diretto con l'allenatore argentino.

Al centro della discussione ci sarebbe il piano tattico preparato per affrontare la Nazionale spagnola: i giocatori preferirebbero un atteggiamento più prudente, con una linea difensiva più bassa e un'impostazione votata alle ripartenze, anziché il calcio aggressivo e ad alta pressione proposto da Bielsa.

Non sarebbe però l'unico motivo di attrito. Alcuni elementi del gruppo avrebbero infatti espresso malumori anche riguardo ai carichi di lavoro imposti durante gli allenamenti, ritenuti eccessivamente intensi a poche ore da una gara così impegnativa. Un contesto che rischia di complicare ulteriormente la preparazione dell'Uruguay in vista di un confronto già delicato.