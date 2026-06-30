Il Como spaventa le big Ma guai ad avere fretta

In occasione dell’apertura del calciomercato ci si ritrova a Rimini per scambiarsi...gli auguri, più che i giocatori. «Scambio Frattesi-Cambiaso? I rapporti con Marotta sono ottimi ma non ci siamo sentiti, abbiamo tante cose da fare», spiega Carnevali, neo ad della Juventus, prima di aggiungere: «Kolo Muani una possibilità, con Vlahovic non ho mai parlato. Anche il portiere è fondamentale, valutiamo Dibu Martinez ma non solo». Sincero Ausilio in merito a Palestra, pur senza nominarlo: «Ho appena preso un due di picche che neanche alle superiori. Il nostro massimo è meno della metà di quello che possono fare altri», in particolare club di Premier come il Chelsea. «Dobbiamo lavorare con le idee per contrastare questi club», aggiunge Ausilio che ammette di «aver potuto fare di più su Tonali quando era al Brescia». Raramente i ds si aprono così, quindi viva Rimini. Ora il carrozzone del mercato si sposterà all’Hotel Sheraton a Milano per 64 giorni di voci e indiscrezioni, verità e bugie, fino all’1 settembre.

Chissà se questi due mesi saranno in linea con i primi giorni, piuttosto sopra le righe per lo standard della serie A: Nico Paz al Como per 60 milioni («Un’operazione simbolica per noi, ma nessun duello con l’Inter, da cui possiamo solo imparare», spiega il ds Ludi) e Gonçalo Ramos al Milan per 75 milioni. Sono gli acquisti più costosi della storia di entrambi i club e arrivano in un momento storico in cui, in teoria, la serie A dovrebbe far di conto. Le altre grandi dovranno gestire questa pressione, «evitando di avere fretta perché i prezzi sono davvero alti», come spiega Carnevali.

OBIETTIVI

Il Como è il club che viaggia più spedito, anche su obiettivi delle storiche big: sistemato Nico Paz, si è messo in contatto con il Chelsea per Chalobah (26 anni, «ma per ora non c’è negoziazione», sempre Ludi), centrale difensivo che da tempo piace all’Inter. L’offerta da 25 milioni non basta: ne servono 30 più 5 di bonus. Trenta è la richiesta anche per Khalaili (21, esterno destro) da parte dell’Union Saint-Gilloise, motivo per il quale il Napoli, che prima deve vendere, si è arenato mentre l’Inter per ora ha soltanto raccolto informazioni. Il Como, insomma, viaggia spedito verso i suoi obiettivi, ricordando che oltre a Paz ha già chiuso per i terzini Yan Couto (24 dal Borussia Dortmund) e Kaiki (23 dal Cruzeiro) che ora si è fiondato pure su Liberali (19 anni, ieri titolare e in gol nella prima dell’Italia Under 19 vittoriosa 2-0 con la Serbia agli Europei di categoria ) fa gola a Cesc visto che con 6 milioni si libera dal Catanzaro (di cui 3 andrebbero proprio al Milan) tramite clausola.

Qualche italiano serve al Como per allungare la rosa disponibile in Champions, ma la concorrenza c’è, per fortuna, visto il talento: il Sassuolo ha mosso passi concreti e anche la Juventus ci sta pensando.

Il Milan, dopo Ramos, tratta Antonio Silva (22) per il quale il Benfica chiede 40 milioni, altro che 20: questi sono i prezzi del mercato, tarati sulla Premier perché tutti i club sperano che arrivi un club inglese a comprare. La proposta alternativa di Jorge Mendes è Tiago Gabriel, 21 anni, davvero ottimo a Lecce. Fatto il difensore, il club rossonero ci proverà per Hjulmand, mediano 27enne ex Lecce, e Alajbegovic, ala 18enne del Salisburgo che ha stregato Ibrahimovic. La Juventus è l’unica a sfruttare il soggiorno a Rimini, d’altronde Carnevali non ha tempo da perdere: partita la trattativa con il Sassuolo per Muharemovic (23), di cui la Signora detiene il 50% della rivendita, e nel vivo quella con il Psg che valuta l’offerta da 35 milioni per Kolo Muani (27). La Roma muove passi per Greenwood (24) per cui il Marsiglia continua a chiedere 50 milioni (il Fenerbahce è pronto a offrirne 40). Per Gasperini c’è una nuova idea per il centrocampo: Puerta 22enne che si sta mettendo in mostra con la Colombia e lascerà il Racing Santander, ma c'è concorrenza. Prezzo: 20 milioni. E questo ci sta, ma occhio a non farsi consigliare dalla fretta nel tentativo di anticipare il rialzo. Proprio perché il mercato è caro, meglio prenderne pochi, ma buoni.