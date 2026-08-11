Da Berlino 5 milioni alle Ong che ora attaccano l'Italia

In tedesco “chiagni e fotti” si traduce “riempirsi le tasche lamentandosi”. In due anni e mezzo, dal 2023 a metà 2025, le navi Ong tedesche hanno incassato dallo Stato circa 5 milioni, due all’anno, fondi stanziati dal governo del socialdemocratico Scholz e voluti soprattutto dall’allora ministro degli Esteri Annalena Baerbock, ex capo dei Verdi, oggi presidente dell’assemblea generale delle Nazioni Unite. Ve lo immaginate Angelo Bonelli all’Onu?
L’impegno “a sostenere le missioni nel Mediterraneo” era stato sottoscritto nel contratto di coalizione nel 2019. Le principali Ong tedesche fanno capo a United4Rescue, beneficiaria dei finanziamenti interrotti dal nuovo governo Merz, formatosi con uno scarso consenso e alla disperata rincorsa di Afd, l’estrema destra. Ora Berlino, appellandosi al Regolamento di Dublino, vuole rimandarci i migranti sbarcati in Italia e che poi sono andati in Germania. Il governo Meloni a dicembre 2022 è riuscito a sospendere la nuova accoglienza fino all’entrata in vigore, lo scorso 12 giugno, del nuovo patto europeo sulle migrazioni, il che ha evitato il ritorno di migliaia di persone. Lo stesso Viminale sottolinea che dal 12 giugno in poi ci dovrà essere una «compensazione» tra i migranti che rientrano in Italia da altri Stati europei e quelli sbarcati sulle nostre coste da navi Ong battenti bandiera di quei Paesi. Quest’ultimi, a detta della stessa United4Rescue, dal 2020 sono stati circa 13mila.
Ieri la portavoce dell’organizzazione, Sasha Ockenden, è tornata a provocare l’Italia: «Nel contesto dei rimpatri previsti dal Regolamento di Dublino è irrilevante quale bandiera batta una nave di soccorso. Dopo lo sbarco è responsabilità e dovere degli Stati avviare le procedure d’asilo». Ancora la portavoce: «Le navi delle organizzazioni che fanno parte dell’alleanza United4Rescue, che dal 2020 hanno soccorso più di 13mila persone, si coordinano con le autorità europee per portare i sopravvissuti in salvo nel porto assegnato, generalmente in Italia, nonostante il sistematico ostacolo posto dalle autorità italiane».
Immigrazione, Sos Humanity minaccia l'Italia: "Pronta una seconda nave""Le vite umane non sono merce di scambio". Le ong tedesche tornano all'attacco dell'Italia. Sos Humani...
L’AMICA DELLA SALIS
Tra le principali navi dell’alleanza c’è Sea Watch, balzata ai disonori delle cronache per le gesta della capitana Carola Rackete la quale a giugno 2019, al timone della Sea Watch 3, nel tentativo di sbarcare illegalmente i migranti a Lampedusa ha speronato una motovedetta della Finanza. La stessa Rackete è stata poi premiata con la candidatura all’europarlamento da parte dell’estrema sinistra: a Bruxelles ha stretto amicizia con Ilaria Salis, ma poi a differenza di quest’ultima s’è dimessa.
Nel 2025 la Ong Sea Watch, nello specifico la nave Sea Watch 5, ha ricevuto da United4Rescue 200mila euro. Come nel 2024 e nel 2023. E nel 2022 la “United” aveva contribuito all’acquisto della nave, sempre con 200mila euro. Ieri la Ong ha tuonato contro l’Italia: «La richiesta al governo tedesco di fermare le Ong ha poco senso. Soccorrere persone in mare e condurle in un luogo sicuro non è una scelta politica né un favore fatto a qualcuno: è un obbligo e un imperativo umano». La Ong ha provato a negare l’evidenza: «Informiamo il governo italiano che Sea Watch non ha mai ricevuto finanziamenti dal governo tedesco».
L'Italia sfida la Germania a prendere i migranti portati dalle ong tedescheRischia di aprirsi uno scontro tra Italia e Germania sul tema dell’immigrazione, nel quale il ruolo delle ong tede...
Riportiamo dai bilanci della United4Rescue altri finanziamenti alle Ong, sempre nei due anni e mezzo in cui le organizzazioni venivano finanziate dal Bundestag. Nel 2024 centomila euro alla Sos Humanity1: «Col finanziamento è stato possibile continuare a pagare gli stipendi dell’equipaggio navale»; ancora nel 2024 la “United” (che ha sempre ricevuto finanziamenti anche da privati) ha stanziato 465mila euro per l’acquisto della quarta nave dell’alleanza, la Sea-Eye5. Nel 2023 è stata la Sea-Eye 4 a beneficiare di 200mila euro per la «riverniciatura, la sistemazione dei serbatoi d’acqua, e il miglioramento degli spazi per gli ospiti». Sos Humanity, che quantomeno a differenza di Sea Watch non nega di aver ricevuto sovvenzioni statali fino a un anno fa, ha dichiarato a Repubblica che a giorni raddoppierà le navi nel Mediterraneo. Nel primo trimestre 2025 la “United” ha dato altri 10mila euro a un’associazione di avvocati che assiste i migranti sbarcati in Italia: «Spesso», leggiamo nel rendiconto, «vengono arbitrariamente accusati di essere trafficanti perché sono stati visti alla guida della barca. In Italia attualmente più di mille persone sono detenute come cosiddetti “boat driver”. La maggior parte di loro non ha accesso ad avvocati ed è completamente isolata. United4Rescue ha già sostenuto un progetto simile nel 2024-25 con 30mila euro». Altri soldi, in parte, dello Stato.