Max Allegri firma col Napoli: clamoroso, cosa gli mette in mano De Laurentiis

Max Allegri verrà annunciato oggi come il nuovo allenatore del Napoli.Una non-notizia che è una notizia perché sottolinea la convinzione del club di De Laurentiis verso il protagonista del più clamoroso flop dell’ultima serie A. Il Napoli ha preferito aspettare Allegri fino a oggi piuttosto che iniziare a lavorare con un tecnico diverso come poteva essere Italiano, contando sulla parola e sulla buona riuscita della trattativa per lo svincolo con il Diavolo. Buona riuscita arrivata... senza buonuscita ma con lo stipendio di giugno, motivo per cui per l’annuncio si è preferito attendere. La scelta di Allegri è un paradosso se consideriamo il presidente De Laurentiis come il più fervido progressista del calcio italiano, il paladino delle riforme, il portavoce delle idee futuristiche. Proprio lui va a scegliere il tecnico più conservatore che ci sia?

Ebbene sì perché, da questo punto di vista, De Laurentiis non ha mai voluto rischiare, preferendo allenatori navigati. Anche Sarri lo era, seppur a livelli inferiori rispetto al Napoli, mentre Benitez, Ancelotti, Spalletti, Rudi Garcia e Conte avevano esperienze di massimo livello nei curriculum. Accadeva anche all’inizio, seppur in tono minore, con Mazzarri, Ventura e Reja, tutti confermati l’anno successivo a quello del subentro, come anche Donadoni e Gattuso, mentre l’unico a non aver avuto questo onore rimane Calzona. Ma nemmeno loro possono essere considerati giovani mister emergenti da far crescere. Il Napoli di De Laurentiis non ne ha mai avuti. Con Allegri non fa altro che proseguire sulla strada maestra.