Flavio Cobolli, il gesto a Jannik Sinner che spiega molte cose

In questi minuti Jannik Sinner sta per scendere in campo per il secondo turno di Wimbledon contro il portoghese Nuno Borges (numero 48). Il numero uno del mondo è arrivato sereno al match di oggi, nonostante le difficoltà riscontrate nella partita d'esordio contro il serbo Kecmanovic, battuto solamente al quinto set. Nella rifinitura di questa mattina, l'altoatesino si è allenato con due sparring partners, più coach Vagnozzi.
Ad attirare l'attenzione, proprio durante l'ultimo allenamento di Jannik, è stato però Flavio Cobolli. Il tennista romano, passando accanto al campo dove l'altoatesino si stava preparando in vista della partita nel primo pomeriggio, ha fatto segno di sì con la testa e ha indicato Sinner, che aveva appena messo a segno un ace. Un gesto che evidenzia ancora una volta la grande solidarietà fra i tennisti azzurri nel tour. Cobolli, nel primo turno, ha eliminato l'argentino Mariano Navone in quattro set. La partita, che era stata interrotta per oscurità dopo tre set, si è conclusa questa mattina con il tennista romano che vincendo il quarto set ha conquistato il passaggio del turno.
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Buone notizie anche per gli altri italiani impegnati sull'erba di Wimbledon. In campo maschile, oltre a Sinner e Cobolli, hanno conquistato il passaggio Matteo Berrettini, vincitore su Stan Wawrinka, e Lorenzo Sonego, che ha battuto Tomás Martín Etcheverry. Sono stati invece eliminati Luciano Darderi contro Ethan Quinn e Matteo Arnaldi contro Quentin Halys. Nel tabellone femminile hanno esordito con una vittoria Jasmine Paolini, che ha rimontato Robin Montgomery, e Tyra Grant, vincitrice su Katie Boulter, mentre Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata da Xinyu Wang.
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Cobolli passa accanto al campo e fa segno di sì sull'ace di Sinner nella rifinitura di stamattina verso Borges. Jannik è carico, ok fisicamente e servizio al top. Aumentano i margini di sicurezza nell'impatto su erba. Allenamento accanto alla n.1 Sabalenka.— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 1, 202
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