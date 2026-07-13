Inter, doccia gelata: Khalaili non supera le visite mediche, stop al trasferimento

"Khalaili non ha ottenuto l'idoneità agonistica del Coni, ci dispiace molto". Ad annunciarlo è Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione nerazzurra. Dopo Palestra, dunque, l'Inter perde un altro esterno destro a un passo dalla firma e ora dovrà tornare nuovamente sul mercato. L'esterno israeliano, per cui si era trovato un accordo da 25 milioni più bonus con l'Union Saint-Gilloise, non ha superato le visite mediche.
"Come sapete - ha detto Marotta - avevamo negoziato l'operazione con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili che non ha superato l'esame di idoneità. Ci è stato comunicato in questi minuti. In Italia c'è una legge della tutela della salute molto severa, tutelata da un ente terzo e non da una ricusazione dello staff medico del club. Noi dobbiamo attenerci a questa decisione. Lo comunichiamo con grande rammarico, è una notizia che ci crea dispiacere. Ora pensiamo alle alternative".
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Il giocatore, classe 2004, era arrivato a Milano venerdì per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tuttavia, il Coni ha stabilito che l'esterno dovrà essere sottoposto a nuovi approfondimenti medici per rilasciare l'idoneità sportiva e il trasferimento è saltato.
L'Inter è dunque costretta a riaffacciarsi sul mercato. Tra le papabili alternative, spicca il nome di Guela Doué, fratello di Desireé, finito un anno fa anche nel mirino del Milan, ma la richiesta dello Strasburgo di oltre 45 milioni è ritenuta esagerata dalla dirigenza nerazzurra, che probabilmente virerà su altri piste. Quali? Difficile dirlo. Al momento si parla di Dodo della Fiorentina, Cambiaso della Juventus e Belghali, in uscita dal Verona, ma sono tutti nomi da prendere con le pinze.