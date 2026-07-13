Inter, doccia gelata: Khalaili non supera le visite mediche, stop al trasferimento

"Khalaili non ha ottenuto l'idoneità agonistica del Coni, ci dispiace molto". Ad annunciarlo è Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione nerazzurra. Dopo Palestra, dunque, l'Inter perde un altro esterno destro a un passo dalla firma e ora dovrà tornare nuovamente sul mercato. L'esterno israeliano, per cui si era trovato un accordo da 25 milioni più bonus con l'Union Saint-Gilloise, non ha superato le visite mediche.

"Come sapete - ha detto Marotta - avevamo negoziato l'operazione con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili che non ha superato l'esame di idoneità. Ci è stato comunicato in questi minuti. In Italia c'è una legge della tutela della salute molto severa, tutelata da un ente terzo e non da una ricusazione dello staff medico del club. Noi dobbiamo attenerci a questa decisione. Lo comunichiamo con grande rammarico, è una notizia che ci crea dispiacere. Ora pensiamo alle alternative".