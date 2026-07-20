Federica Brignone, duro attacco a Jannik Sinner: "Io prendo ancora Ryanair, lui..."

Dal jet privato di Jannik Sinner ai voli Ryanair presi per raggiungere le gare. Federica Brignone si racconta a tutto tondo al Corriere della Sera e, nel confronto con il numero uno del tennis mondiale, mette in evidenza quanto siano diversi due sport ai vertici: "Lui è un campione straordinario e oggi è più popolare di me. Può viaggiare con il suo jet privato, io invece prendo ancora Ryanair e sto seduta in mezzo alla gente”. La sciatrice azzurra, però, guarda soprattutto al presente e al recupero dall'infortunio, allontanando i dubbi sulla prossima stagione. "Farò di tutto per esserci, valuterei lo stop solo se avessi ancora tanto male", spiega, ribadendo la volontà di tornare in pista il prima possibile.

In questi mesi lontano dalle competizioni ha ritrovato il mare e una passione che negli anni è diventata sempre più importante: "Mi sono abbuffata di surf, tra San Salvador e Maldive — le sue parole — neve e mare sono le mie due dimensioni, ma la passione si sposta quasi più verso l'acqua perché la frequento di meno". E proprio il surf sarà al centro della sua vita quando appenderà gli sci al chiodo. "Non ho paura di piantarla lì con lo sci. Se dovessi lasciare, non sarei preoccupata: avrei mille opzioni. Vivo alla giornata, ma ho programmi a breve, medio e lungo termine. Ah, quando smetterò vorrò viaggiare e andare a fare surf in giro per il mondo. Anzi, farò il giro del mondo surfando”.