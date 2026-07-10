Michael Schumacher, parla la moglie Corinna: "È diverso, ma è qui"

"Michael mi manca ogni giorno". Corinna Betsch rompe il silenzio dopo che - da quasi tredici anni, da quel maledetto 29 dicembre 2013 sulle piste di Méribel - vive lontana dai riflettori. La moglie di Schumacher parla di una mancanza diffusa: "Non manca solo a me: manca ai nostri figli, alla nostra famiglia, a suo padre. A tutti. Eppure Michael è qui. È diverso, ma è qui. E questo ci dà forza".

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 il 29 dicembre 2013 stava sciando sulle piste nelle Alpi francesi. Durante una discesa perse il controllo degli sci e batté violentemente la testa contro una roccia. Indossava il casco, ma l'impatto fu devastante. Da quel momento iniziò una lunga battaglia fatta di interventi chirurgici, riabilitazione e assoluto riserbo.