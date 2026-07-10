Michael Schumacher, parla la moglie Corinna: "È diverso, ma è qui"

"Michael mi manca ogni giorno". Corinna Betsch rompe il silenzio dopo che - da quasi tredici anni, da quel maledetto 29 dicembre 2013 sulle piste di Méribel - vive lontana dai riflettori. La moglie di Schumacher parla di una mancanza diffusa: "Non manca solo a me: manca ai nostri figli, alla nostra famiglia, a suo padre. A tutti. Eppure Michael è qui. È diverso, ma è qui. E questo ci dà forza".
Il sette volte campione del mondo di Formula 1 il 29 dicembre 2013 stava sciando sulle piste nelle Alpi francesi. Durante una discesa perse il controllo degli sci e batté violentemente la testa contro una roccia. Indossava il casco, ma l'impatto fu devastante. Da quel momento iniziò una lunga battaglia fatta di interventi chirurgici, riabilitazione e assoluto riserbo.
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Prima di Corinna era stato Yannick Dainese, il pilota dell'elicottero che partecipò all'operazione di soccorso sulle piste di Méribel, a parlare a L'Équipe e a rivelare dettagli mai raccontati prima. "Il comandante - disse - ci ha ordinato di togliere i microfoni e le GoPro, e di vietare ai giornalisti di accompagnarci. Inconsciamente, sentivo la pressione perché sapevo che veniva venerato come un dio". Allo stesso tempo, però, il soccorritore cercò di mantenere il sangue freddo necessario in una situazione di emergenza: "Per me era solo un'altra persona gravemente ferita".