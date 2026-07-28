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Nazionale, l'affondo di Paolo Mieli: "Pensate a quel poveraccio..."

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martedì 28 luglio 2026
Nazionale, l'affondo di Paolo Mieli: "Pensate a quel poveraccio..."

2' di lettura

In questi ultimi giorni il calcio ha momentaneamente preso il posto della politica. O meglio, la politica e il pallone si sono fusi in uno stesso organismo. E il risultato è indecente. La Nazionale è nel caos. Ieri, lunedì 27 luglio, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni, a soli 16 giorni dalla loro nomina. Non abbiamo ancora un ct, dato che Andrea Pirlo si è autoescluso dalla corsa dopo le polemiche scaturite da una sua collaborazione con una società di scommesse russe. Insomma, la situazione è grave ed è anche seria. 

"Tutta colpa della politica - ha spiegato Paolo Mieli, ospite di In Onda su La7 -. Anche il calcio. Nel senso che si è disimparato a fare le nomine. Vi siete resi conto di come si fanno le nomine? Arrivano a sorpresa, quello che dice no, quello che dice sì. Una volta non esisteva... pensate adesso quel poveraccio che arriverà come terzo o quarto e gli diranno: 'guarda, avevamo pensato a te fin dall'inizio. Però abbiamo fatto tutto questo percorso e l'abbiamo fatto perché volevamo che uscisse il tuo nome. Ma io già volevo il nome tuo. Tutti mi sono testimoni'. E gli altri tutti a dire: 'sì, sì, sì è vero, volevamo il nome tuo'".

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E ancora: "Hanno disimparato a nominare le persone. Tutto avviene a casaccio, ognuno fa il fenomeno e potevamo fare la stessa discussione che facevamo stasera sul calcio anche sulla politica. Le nomine sono tutte fatte così. Abbiamo disimparato che per fare le nomine c'è un metodo. E tutto nasce da un problema della politica".

In Onda, l'intervento di Paolo Mieli

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