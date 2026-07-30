Roberto Gualtieri irriso anche sulla CNN: imbarazzo-Pd

Gualtieri sindaco dell’unità. Ne parlano con gli stessi toni i cittadini arrabbiati, le opposizioni alla giunta capitolina e persino la CNN: nel mirino piazza Risorgimento, che sembrava un fiore, ma non un crisantemo. Il giudizio è brutale ed è immortalato su Instagram. Dice CNN: «Questo avrebbe dovuto essere un paradiso verde dove le persone potessero rinfrescarsi durante la calura. Il Comune di Roma ha speso milioni di dollari per riqualificare questa piazza nel 2024, vicino al Vaticano, il progetto prevedeva filari di alberi da ombra, sistemi di nebulizzazione, fontane e abbondante inerbimento per consentire alle persone di rinfrescarsi. Ora, a un anno e uno dalla riapertura, il verde è morto, i sistemi di nebulizzazione e le fontane non ci sono e fa davvero troppo caldo perché la gente possa sedersi». Il degrado descritto con le parole più chiare.

A “raccontare” la piazza una giornalista americana, che ha sentito anche funzionari comunali, per i quali è il caldo ad essere «responsabile della morte degli alberi e del fallimento del progetto». Ma il commento resta feroce: «Mentre le città di tutta Europa si preparano ad affrontare un’altra estate torrida, questa piazza - conclude questa piazza da milioni di dollari, è diventata un esempio di quanto sia difficile per le città realizzare progetti di raffreddamento in grado di resistere a questo caldo estremo».