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In Onda, show di Telese e Botteri contro Meloni: "Cosa demenziale", "I marocchini non vengono in Italia"

sabato 1 agosto 2026
In Onda, show di Telese e Botteri contro Meloni: "Cosa demenziale", "I marocchini non vengono in Italia"

2' di lettura

Luca Telese e Giovanna Botteri fanno quadrato contro Giorgia Meloni. Accade nel solito salottino rosso di La7, a In Onda. Qui il conduttore arriva a dire che "si fa finta che la carta geografica sia girata, si dà l'impressione che siano a terra, come per dire anche chiudiamo le frontiere, come per sostenere che dalla Spagna poi, dopo miracolosamente aver saltato i mari, potrebbero arrivare alle frontiere con l'Italia. Mi sembra un'altra cosa demenziale, cioè siamo dentro un sandalone", esordisce il conduttore.

E la Botteri non può essere da meno: "Ma a parte il fatto che i marocchini tendono sempre ad andare in Francia e non in Italia, a me colpisce che di fronte a un problema importantissimo e reale come l'immigrazione, invece di impugnarlo a livello europeo e cioè di dire il problema della Spagna non è un problema della Spagna, è un problema dell'Europa e - noi per primi che abbiamo gli stessi fenomeni -, noi per primi dovremmo dire, alt un momento, adesso l'Europa deve capire che il confine di Ceuta, che il confine di Lampedusa è il confine europeo".

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"Stesso confine stesso problema", rincara Telese. "Non da dire chiudo il mio, chiudo Schengen con la Spagna - prosegue Botteri -. Chiudo Schengen con la Spagna come dire immediatamente isolo e costringo la Spagna da sola ad affrontare il suo problema. Cioè io credo che questo sia un momento importante per i paesi come la Grecia, come la Spagna e come l'Italia per far valere l'emergenza e il problema a tutta l'Europa, non costringendo da sola la Spagna ad affrontare una simile emergenza".

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