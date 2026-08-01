Libero logo
Nazionale
ceuta
Scandalo Conte-Covid
Baresi
Sigfrido Ranucci

Ceuta, la manina di Rabat (gelosa dell’Algeria)

Quanto accaduto nell'exclave non si può derubricare a coincidenza fortuita, ma è il riflesso di un equilibrio geopolitico precario
di Daniele Dell'Orcosabato 1 agosto 2026
Ceuta, la manina di Rabat (gelosa dell’Algeria)

2' di lettura

L’improvvisa pressione migratoria lungo i confini di Ceuta non si può derubricare a mero episodio di cronaca né a una coincidenza fortuita. È piuttosto il riflesso nitido di un equilibrio geopolitico precario, dove la carne da cannone della disperazione individuale viene impiegata come leva di pressione diplomatica. Per comprendere quanto accade nell’exclave spagnola occorre ricomporre un mosaico i cui tasselli si muovono da tempo tra Madrid, Rabat e Algeri.

Il primo elemento chiave risiede nel fattore temporale. L’esplosione della crisi giunge a solo una settimana di distanza dalla visita ufficiale di Pedro Sánchez in Algeria, un tentativo strategico di ricucire i rapporti politici ed economici e blindare le forniture di gas alternative a quello russo. Quelle relazioni si erano rovinate quando la Spagna, in una svolta pragmatica ma dolorosa per gli algerini, aveva avallato il piano di autonomia marocchino per il Sahara Occidentale, ridimensionando le aspirazioni di autodeterminazione del Fronte Polisario. Già nel 2021 l’ospitalità concessa da Madrid a Brahim Ghali (leader dei secessionisti sahrawi) aveva scatenato una rappresaglia diplomatica culminata con l’ingresso illegale di 8mila persone a Ceuta.

Ceuta, il gioco sporco della polizia del Marocco: ecco cosa sta emergendo

Anche se non è ancora chiaro cosa abbia spinto all'ultimo afflusso di persone a Ceuta "diversi migranti ...

L’attuale scenario suggerisce il ripetersi di una dinamica consolidata: la tolleranza o la calcolata passività della polizia di Rabat nell’allentare i controlli rappresenta la risposta immediata a qualunque manovra spagnola percepita come un riavvicinamento al rivale algerino. Lo scopo? Aumentare il malcontento contro Sanchez, idolo delle sinistre europee ma non degli elettori spagnoli. Sullo sfondo agisce poi la realtà interna del Marocco, segnata da un’eccedenza di giovani tra i 15 e i 30 anni privi di prospettive economiche, pronti a rischiare la vita pur di varcare la soglia europea o a trasformarsi in “predoni” al servizio del governo. Da notare infatti che migliaia di migranti che hanno fatto irruzione a Ceuta sono poi tornati indietro, privi di reali intenti migratori. A questo si aggiungono i cortocircuiti normativi dell’Ue e della Spagna. Mentre Bruxelles stringe le maglie della legislazione, Madrid si trova imbrigliata tra un insensato processo di regolarizzazione e le recenti sentenze ideologiche della Corte Suprema, che vietano i respingimenti immediati per chi accede via mare.

Ceuta, Corrado Formigli senza vergogna contro Meloni: "Mostra i muscoletti"

L'Italia sospende l'accordo Schengen con la Spagna. Chiuso lo spazio aereo e quello navale da domani, sabato 1&d...

La crisi di Ceuta dimostra come la sicurezza delle frontiere meridionali d’Europa rimanga ostaggio di capricci diplomatici. Peraltro in questo caso con Paesi che non sono dilaniati da guerre né lotte tribali. Che tuttavia dimostrano di non avere pietà quando c'è da usare armi umane. Sul confine orientale, quello tra Polonia e Bielorussia, l’Ue considera manovre del genere come atti di guerra. Con conseguente pugno duro. Ma perché nel Sud no?

Ceuta, Meloni sospende Schengen e la sinistra insorge: una battaglia dopo l'invasione

L'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Per un mese non ci sarà più il regime di li...
tag
ceuta
marocco
algeria

La sentenza del calciatore Mario Balotelli, lezione alla sinistra su Ceuta: "Italia agli italiani, Africa agli africani"

Salottino rosso In Onda, show di Telese e Botteri contro Meloni: "Cosa demenziale", "I marocchini non vengono in Italia"

E scivola sulla geografia Ceuta, la sparata di Alessia Morani: "Ecco le immagini che le tv italiane censurano"

ti potrebbero interessare

Ceuta, la mano di Trump dietro al caos? Scenari clamorosi: lo scorso marzo...

Ceuta, la mano di Trump dietro al caos? Scenari clamorosi: lo scorso marzo...

Morto come Fakir. Ma per Samuele nessuna piazzata

Morto come Fakir. Ma per Samuele nessuna piazzata

Tommaso Lorenzini
Samuele Spinelli, il video agghiacciante: un massacro di un'ora, come è morto in Spagna

Samuele Spinelli, il video agghiacciante: un massacro di un'ora, come è morto in Spagna

L'invasione di Ceuta è la pietra tombale sulla carriera politica di Pedro Sanchez?

L'invasione di Ceuta è la pietra tombale sulla carriera politica di Pedro Sanchez?