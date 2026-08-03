2 agosto e fascismo, fango su Meloni: il titolo con cui Repubblica tocca il fondo

Ieri, 2 agosto, a Bologna le commemorazioni per la strage alla stazione avvenuta 46 anni fa. E le consuete polemiche. Nel mirino della sinistra ci sono finiti Ignazio La Russa e Giorgia Meloni. Un copione che, seppur con protagonisti differenti e diverse variabili, instancabilmente, si ripropone, anno dopo anno.

A La Russa è stato rinfacciato il fatto che abbia chiesto di non fermarsi alla verità processuale che ha individuato una matrice neofascista dietro all'orrore: la seconda carica dello Stato ha sottolineato come sulla strage ci siano ancora molte zone d'ombra, parecchi aspetti che andrebbero chiariti.