Ceuta, stop a voli e navi dalla Spagna? Cosa cambia per chi viaggia

A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti del Viminale, il ripristino dei controlli in ingresso alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, che scatterà da domani, sabato 1 agosto, e avrà la durata di un mese con possibilità di proroga, non comporterà alcuna modifica per i cittadini italiani, spagnoli ed europei che viaggiano verso l'Italia, i quali continueranno, come di consueto, a poter arrivare in Italia senza alcun aggravio burocratico. I controlli saranno mirati e riguarderanno infatti solo i cittadini di Paesi terzi (extra Ue) provenienti dalla Spagna al fine di verificarne la loro regolarità in ingresso in Italia. Non cambia nulla per chi dall'Italia si recherà in Spagna.

"La decisione del Governo di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna è una scelta di buonsenso e l'unica possibile dinanzi alle drammatiche immagini di Ceuta, che sono la rappresentazione delle conseguenze a cui porta la follia immigrazionista della sinistra - ha spiegato Galeazzo Bignami di FdI -. Ancora una volta il Governo Meloni conferma che la difesa dei confini è una priorità e che devono essere gli Stati e non gli scafisti a decidere chi entra nella propria Nazione. È evidente che quello a cui stiamo assistendo a Ceuta è il frutto del modello Sanchez, quello che Elly Schlein vorrebbe portare in Italia, quello di un'immigrazione incontrollata. Invece, con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia al Governo siamo diventati un modello nel contrasto all'immigrazione clandestina, punto di riferimento dell'Europa che ha ribaltato le sue politiche migratorie non più ispirate alla sinistra immigrazionista. Questa è la realtà rispetto alle immagini drammatiche di Ceuta, che devono essere un monito per capire dove sarebbe l'Italia se al Governo ci fossero stati Elly Schlein e il Pd".