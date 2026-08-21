Nick Kyrgios, i fan di Jannik Sinner lo travolgono: "È il karma…"

Le sentenze sui social sono già iniziate. Per molti tifosi di Jannik Sinner, quella di Nick Kyrgios è semplicemente una questione di karma. La positività alla cocaina del tennista australiano, emersa dopo un controllo antidoping effettuato prima dell’Atp di Maiorca e seguita dalla sospensione da parte dell’Itia, ha infatti riacceso il ricordo delle dure critiche rivolte proprio dall’australiano al numero uno italiano in passato, durante la squalifica del 25enne altoatesino per il caso Clostebol. Proprio l’ex numero 13 al mondo era stato tra i più severi commentatori della vicenda che aveva coinvolto Jannik l’anno scorso, per questo una parte dei sostenitori di Sinner ha reagito ricordando proprio quelle prese di posizione.
Se si guarda su X il primo commento che si legge è un “È il karma…”. Un altro ha scelto l’ironia: “Sinner è sulla riva del fiume a fare ‘ciao ciao’ con la manina a Kyrgios”. Non sono mancati commenti ancora più duri: “Raramente la vita regala queste sonore batoste a chi se le merita, ma quando succede è meraviglioso”. E c’è anche chi ha deciso di trasformare la vicenda in una sorta di rivincita digitale, andando a recuperare le vecchie dichiarazioni dell’australiano contro Sinner. “Ora mi metto comoda, prendo i popcorn e mi rileggo tutti i suoi tweet contro Sinner”, ha scritto una tifosa, annunciando così il proprio programma per la serata.
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L’australiano, risultato positivo a un controllo antidoping effettuato prima dell’Atp di Maiorca, è stato sospeso dall’Itia. Sui social, in una lunga storia pubblicata mercoledì, aveva parlato di “un enorme errore — è uno dei passi — Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ai miei sponsor ed a tutti i miei cari. Ma soprattutto, chiedo scusa ai bambini che mi seguono. So che tipo di esempio questo dà e sono profondamente deluso da me stesso”. La ruota, insomma, gira per tutti, anche per Nick, che ora forse smetterà di criticare per sempre Sinner.