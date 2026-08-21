Cobolli batte Paul a Cincinnati. Il punto show, poi sbotta: "Fan***o è mio!"

Un'altra rimonta da applausi per Flavio Cobolli, e un altro sfogo rabbioso dopo il punto che gli ha fatto guadagnare la semifinale al Masters 1000 di Cincinnati: "Fanc***o, è mio!", ha ripetuto il tennista romano numero 9 al mondo fissando qualcuno tra il pubblico, proprio come accaduto un giorno prima al termine del match contro lo spagnolo Rafael Jodar.

Stavolta la vittima è stata il padrone di casa Tommy Paul, sconfitto per 2-6, 6-3, 6-4. A 24 anni Flavio si è assicurato la sua prima semifinale in un Masters 1000. Contro Paul, uno dei quattro giocatori americani presenti nei quarti di finale, Cobolli ha iniziato lentamente ma è gradualmente migliorato, prendendo il controllo del match dopo che Paul si è aggiudicato il primo set. Lo statunitense, che aveva eliminato il favorito Alexander Zverev agli ottavi di finale, non ha trovato risposte al potente dritto di Cobolli. Cobolli ha forzato il terzo set e poi ha conquistato il break decisivo portandosi sul 5-4, chiudendo poi l'incontro con il servizio. Cobolli, che salirà almeno al sesto posto nella classifica Atp, è il secondo italiano a raggiungere le semifinali di Cincinnati dopo Jannik Sinner (2024-2025) e l'undicesimo a raggiungere questo traguardo in un torneo Masters 1000. Il suo avversario sarà il francese Arthur Fils (21esimo nel ranking), che ha superato l'argentino Tirante (il numero 50 al mondo "giustiziere" di Novak Djokovic e Jakub Mensik).

La competizione a Cincinnati, ultimo grande torneo di preparazione agli US Open, è apertissima dopo i ritiri di Zverev e Djokovic. Il tedesco e il serbo erano i favoriti, viste le assenze per infortunio di Sinner e Carlos Alcaraz, che nelle ore scorse ha confermato il suo ritorno in campo per difendere il titolo agli US Open, in programma a partire dal 30 agosto. L'americano Taylor Fritz, numero 9 del mondo, è il giocatore con la testa di serie più alta rimasto in gara e l'unico ad aver vinto un Masters 1000. Oggi Fritz affronterà il connazionale Brandon Nakashima nei quarti di finale mentre l'altro americano Frances Tiafoe se la vedrà con l'italiano Lorenzo Musetti.