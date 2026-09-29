Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, esclusione clamorosa dal Grand Slam Player Council

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz restano fuori dal nuovo consiglio degli Slam. È questa la principale novità della composizione del Grand Slam Player Council, l'organismo creato dai quattro Major per costruire un canale di confronto più diretto tra i giocatori e gli organizzatori. Dodici i componenti, sei uomini e sei donne, chiamati a discutere anche di temi delicati come la distribuzione dei ricavi, i montepremi e la tutela degli atleti. L'assenza di Carlos Alcaraz era in parte già prevista. Lo spagnolo aveva infatti fatto un passo indietro nei giorni scorsi, manifestando la volontà di concentrarsi soprattutto sull'attività in campo. Più sorprendente è invece quella di Jannik Sinner, che era apparso vicino alle richieste dei giocatori sul fronte della distribuzione degli introiti degli Slam. Il numero uno del mondo, però, non sarà tra i rappresentanti.

"Sinner ha la Itbs, sindrome della bandelletta ileo-tibiale" Jannik Sinner dovrà aspettare ancora prima di tornare in campo. Il numero uno del tennis mondiale ha annunciato l...

A rappresentare l'Italia ci sarà Lorenzo Musetti. Il carrarino è stato scelto insieme a Novak Djokovic, Alexander Zverev, Ben Shelton, Félix Auger-Aliassime e Arthur Rinderknech. Sei nomi per il circuito maschile, ai quali si aggiungono Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Iva Jovic e Maria Sakkari per quello femminile. La presenza di Djokovic porta nel nuovo organismo anche l'esperienza maturata dal serbo nelle questioni legate alla rappresentanza dei tennisti, compresa quella nella Professional Tennis Players Association.

Sinner, altra visita a Milano: il ginocchio continua a preoccupare. E c'è un'ipotesi estrema... Jannik Sinner torna a Milano, ma non per giocare. Dopo la presenza alla sfilata Gucci, il numero uno del mondo sarebbe t...