Tadej Pogacar, la diagnosi-choc: "Può restare paralizzato"

Rischia persino la paralisi". È la conseguenza più grave che Tadej Pogacar deve evitare dopo la caduta alla Vuelta. A mettere in guardia il campione del mondo è il dottor Paolo Baudi, specialista in chirurgia della spalla e responsabile della Shoulder Clinic di Modena, in un suo intervento su La Repubblica. Il problema, spiega, non è soltanto la clavicola fratturata: a preoccupare è soprattutto la lesione alla settima vertebra cervicale, quella che collega la parte cervicale della colonna a quella dorsale. Pogacar è ricoverato all'ospedale universitario Dexeus di Barcellona, dove sarà operato alla clavicola dal dottor Xavier Mir, uno dei nomi di riferimento nella traumatologia sportiva e da anni specialista anche nel mondo della MotoGP.

L’intervento dovrebbe essere effettuato tra oggi e domani. Ma per il ritorno in bicicletta non ci sarà alcuna corsa contro il tempo. Il momento che ha cambiato la sua Vuelta è arrivato a 32 chilometri dall'arrivo, quando Pogacar viaggiava a circa 58 chilometri orari. Il corridore aveva una mano sul manubrio e con l'altra stava bevendo quando ha incontrato un oggetto sulla strada. I compagni davanti a lui sono riusciti a evitarlo, mentre lo sloveno è finito a terra con violenza.