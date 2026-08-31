Generale Vannacci, clamoroso: sarà ospite del Forum di Cernobbio

Fermi tutti. Il generale Roberto Vannacci sarà presente a Cernobbio al forum Teha Ambrosetti. Il leader di futuro Nazionale sarà relatore in un dibattito che vderà presente anche l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. A moderare la discussione ci sarà invece Francine Lacqua, giornalista di Bloomberg.

Il generale ha scelto di intervenire nella giornata di venerdì. E non in quella di domenica tradizionalmente dedicata all’Italia, insieme a rappresentanti del governo e dell’opposizione. Il motivo? Come spiega il Corriere della Sera, da europarlamentare ha optato per la giornata nella quale verranno trattati temi comunitari e internazionali, insieme tra gli altri ad Antonio Costa, Paolo Gentiloni, Enrico Letta e Jordan Bardella.

Intanto il generale è tornato ad attaccare la destra di governo. "Per mesi - ha osservato - Vannacci e Futuro Nazionale dovevano essere irrilevanti, una parentesi, uno zero virgola destinato a scomparire. Poi sono arrivati i sondaggi. E improvvisamente cambia tutto. Si parla di ballottaggi, di nuove formule elettorali, di meccanismi capaci di mettere al riparo il centrodestra dal rischio rappresentato da Vannacci". "Se siamo così irrilevanti - ha detto in un altro passaggio - perché tanta fretta di cambiare le regole? Se non contiamo nulla, perché costruire un argine? Forse perché il problema non è Vannacci. Il problema, per qualcuno, sono gli italiani che hanno deciso di votarlo. E quando la politica comincia a studiare le regole non per governare meglio, ma per difendersi dal consenso degli elettori, significa che la paura è già entrata nei Palazzi".